Las autocaravanas y campers se posicionan como una alternativa de vivienda convencional

La pandemia marcó un punto de inflexión en el sector y, cinco años después, el mundo de las caravanas sigue en auge y amplia miras. Las modalidades en las que ha derivado esta forma de viajar rodante tiene su exponente máximo estos dos próximos fines de semana en Fira Alacant (antigua IFA). La feria Caravaning Alicante alcanza su 33 edición con expectativas muy altas, como superar los 2 millones de euros de cifra de negocio y rozar los 20.000 visitantes. Pero si algo ha expuesto este certamen es que hay personas que ya ven estas opciones como alternativa habitacional, como diría la ministra, bien sea como primera opción para perfiles más jóvenes, bien como segunda vivienda, para los que ya tienen una edad y recursos económicos.

"No es solo una furgoneta, es como un segundo lugar. Se busca el confort, la funcionalidad y se personalizan muchos detalles", comenta Nacho Alapont de Nomada-nation. La empresa catalana, especializada en la adaptación de estos vehículos, cubre un de las superficies más grandes de la feria. Al contrario de lo que se pueda pensar, su clientela es mayoritariamente nacional y parejas que van desde los 30 a 40 años, incluso 50, apunta Alapont.

En otro pabellón está Mariola Martínez. Esta alcoyana ha desarrollado SmartVan, un asistente para todo aquel que quiera iniciarse en la idea de vivir en una camper. Ella lo hace desde hace dos años y la feria es una oportunidad de dar a conocer su proyecto. Es la primera vez que expone y le acompaña su madre en el mostrador, quien también piensa en comprar algún día una. Mariola, como muchos de los que se acercan a este mundo, tenía muchas preguntas, porque entiende que es otra manera de plantearse la vida.

Dos personas miran uno de los modelos de camper. / MATIAS SEGARRA

A lo largo de la feria, en las conversaciones entre vendedores y visitantes, se cuelan esas conversaciones que están más cerca de ser una segunda vivienda, de verano. En el estand de Alannia, se muestran los campings -ahora llamados resort - que son el gran contenedor de este tipo de viajeros. En sus instalaciones, los extranjeros permanecen durante largas temporadas, algunos como seis meses, porque esta opción guarda cierta similitud a las segundas residencias.

Aunque las motivaciones son muy diferentes, los primeros encuentran en el caravaning una casa porque sus precios son más asequibles. El modelo básico gira alrededor de los 70.000 y 80.000 euros, aunque la horquilla se alarga hasta el medio millón de euros, como explica José Cruz. El empresario ilicitano es dueño de Caravanas Cruz y vicepresidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y cuenta con una dilatada experiencia.

"La pareja de jubilados que se compraba una caravana para viajar y disfrutar ya no es el prototipo, eso ha quedado antiguo. Desde la pandemia el sector está de moda y en auge y hay perfiles de muchos tipos", destaca. La feria de Alicante es la segunda en importancia en el ámbito nacional tras Barcelona y Cruz, organizador del certamen, subraya que la convocatoria reúne a fabricantes y distribuidores, porque se centra en el vehículo nuevo. "Apenas dejamos que entren un 8 % de seminuevo o de ocasión", añade.

Matriculaciones autocaravanas y campers en la provincia de Alicante / Foto: Matías Segarra

Desde la asociación están trabajando en actualizar el impacto que este negocio que, según el último estudio, mueve más de 1.000 millones de facturación anuales en el país. Las referencias actuales, a partir de datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, son 248 vehículos nuevos matriculados en la provincia de Alicante en 2025 del sector. En el conjunto de España, fueron 6.067 autocaravanas y campers nuevas, un 6 % menos que en 2024, provocado por el descenso de las campers. Sin embargo, las autocaravanas superaron las cifras de los últimos 3 años, repuntando casi un 19 % (de 3.082 a 3.667).

Novedades

Durante la inauguración oficial, el secretario autonómico de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Eduardo Pascual Martínez, ha señalado que "la salud del sector turístico en la Comunidad Valenciana está en uno de sus mejores momentos, con cifras de crecimiento que respaldan el modelo turístico diversificado". Este tipo de movilidad está ligado necesariamente al turismo y los organizadores del certamen saben que la provincia de Alicante es tierra propicia para ambos mercados.

"Estimamos que ahora está al 50 % entre nacionales e internacionales en nuestro caso", comenta José Cruz. Con base en Elche, el responsable de la convocatoria explica que el Brexit cambió el perfil de clientes y "frente a los ingleses que llegaron a representar el 80 % de la clientela extranjera, ahora son alemanes y holandeses las nacionalidades que más acuden".

Nuevos complementos que convierten coches en tiendas. / MATIAS SEGARRA

En el capítulo de novedades, Cruz no es capaz de citar una única, pues la evolución y, sobre todo, la personalización ha llegado a niveles muy altos. Lógicamente, está todo lo relacionado con la funcionalidad y la tecnología (conectividad). Entre los expositores, hay empresas especializadas en wifi, accesorios, desarrollos informáticos. El empresario señala que Caravanning Alicante "contará con unas 70 empresas y estaremos dos fines de semana. Este vienen y el siguiente compran", ha bromeado.

La carta lleva hasta los complementos tecnológicos de navegadores, antenas parabólicas y otros elementos, como las pilas de litio. De hecho junto a los coches, hay placas y en otros espacios, se abre la puerta a una nueva tendencia como son los complementos de tiendas que se enganchan a los coches. Es el caso de Dometic, de origen sueco y que solo vende a empresas. Su plataforma es un catálogo completo. Cerca otra empresa, abre una de las bacas puestas encima de un todoterreno. Desde esas cajas se extienden refugio que se instalan sobre el techo del coche o que se despliegan en uno de los laterales. Auténticas virguerías.