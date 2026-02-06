Mercalicante roza los tres millones de cifra de negocio antes de encarar su ampliación

Mercalicante cerró el año pasado con una cifra de negocio de 2.974.464 euros, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior. Unas cifras que consolidan la importancia del complejo mayorista -que rozan la plena ocupación- y que supondrán la base para la ampliación del recinto, tras la adquisición el año pasado de una parcela de 19.500 metros cuadrados.

Así se ha puesto de manifiesto durante consejo de administración que ha celebrado la empresa pública, participada por el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa.

El ejercicio ha estado marcado, además, por la incorporación de ingresos extraordinarios de 1,69 millones de euros, derivados de la incorporación de dos naves recibidas, tras la finalización de los contratos de derecho de superficie. De esta manera, 2025 se ha cerrado con un beneficio de 1.975.213 euros, una cifra que sin tener en cuenta los resultados extraordinarios arrojaría un resultado de explotación de 425.228 euros.

Durante la presentación del informe de gestión, la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha destacado el excepcional crecimiento experimentado por el balance de la Sociedad, que aumenta un 68% gracias a la ampliación de capital desembolsada durante 2025 por los socios -destinada a la compra de la parcela para la ampliación-, y la mejora lograda en el fondo de maniobra tras el favorable tránsito de contratos de alquiler que ha tenido nuestra actividad el ejercicio.

Inversiones

El complejo continúa ejecutando el plan de inversiones previsto en sus presupuestos anuales, que el año pasado se concretó en el desembolso de 4.231.612 euros, en lo que supone el mayor esfuerzo inversor de la última década. Este impulso se ha materializado en la ampliación de la superficie de Mercalicante, con la adquisición de la nueva parcela, la finalización del cambio de cubiertas en la nave II, la modernización de instalaciones generales como el depósito contra incendios y la adecuación del LAME, entre otras.

El consejo de administración de Mercalicante celebrado este viernes. / INFORMACIÓN

También se han dado a conocer los datos de comercialización del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas y de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC). En 2025 el mercado mayorista ha alcanzado una cifra de ventas de 106.450.407 euros para un total de 59,7 millones de kilos. De esta cifra, las frutas han supuesto 80.286.927 euros, lo que representa el 71% del volumen total de comercialización; las hortalizas han ascendido a 23.724.296 euros, un 24% del total, mientras que el grupo de las patatas ha registrado 2.439.184 euros, con un peso menor dentro del conjunto. En total, se han comercializado 109,1 millones de kilos de productos de alimentación desde Mercalicante.

En el Informe de Gestión 2025 también se ha recogido la actividad del LAME (Local Autorizado de Mercancías Declaradas de Exportación), donde se examinan desde el local de inspección recientemente renovado, los productos con destino a países fuera de la Unión Europea. Durante este ejercicio se han tramitado 76.065.177 kilos de mercancías, consolidando a Mercalicante como un punto estratégico para la exportación agroalimentaria.

Ocupación

La directora general ha presentado, asimismo, los datos de ocupación de las instalaciones del clúster alimentario. A 31 de diciembre de 2025, la ocupación media se ha situado en el 85,21 % completando casi el 81% de la nave recientemente incorporada, unos 3.825 metros cuadrados más de ocupación con respecto al año anterior. En detalle, el Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas ha alcanzado una ocupación del 100 %, las oficinas y locales han llegado al 95 % y el resto de naves han registrado un 84 %. Estos datos muestran, por un lado, la plena utilización del mercado y el alto nivel de demanda de oficinas y locales, y, por otro, el margen de crecimiento que ofrece aún el área de naves para seguir incorporando y consolidando actividad empresarial en Mercalicante.

Durante el consejo se ha aprobado el Plan Estratégico 2026–2028 de Mercalicante, una hoja de ruta que marcará la etapa decisiva que ahora afronta la compañía para consolidarse como socio estratégico de referencia para las empresas del sector.