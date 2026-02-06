El SHA triplica su facturación con su salto a México donde abrirá este año su segundo hotel

Al grupo propietario del SHA Wellness, la conocida como clínica de los famosos de l'Alfàs del Pi, le ha sentado muy bien su salto a México. Allí abrió en enero de 2024 su segundo centro de bienestar, junto a Cancún, y allí se inició también en el negocio hotelero a finales de este mismo año, con la apertura del resort Almare, que opera la norteamericana Marriott a través de su cadena The Luxury Collection.

Una expansión que ha permitido al grupo pasar de una facturación de 37 millones de euros a rozar los 104 millones en solo un año, tal y como reflejan las cuentas consolidadas de 2024 de Albir Center SL, la matriz del grupo, que también utiliza el nombre comercial de The AB Living.

Unas cifras que prácticamente suponen triplicar ingresos, aunque, de momento, este salto no se ha visto reflejado en la cuenta de resultados, que se cerró con unas pérdidas de 906.000 euros, debido al proceso de inversión en que se encuentra inmersa, lo que provoca que aún no pueda capitalizar algunos de sus gastos, según explica la propia compañía en su informe de gestión.

De esta forma, México se ha convertido ya en el principal mercado del grupo, al aportar hasta el 59 % de la facturación del ejercicio, es decir, unos 63 millones de euros, según las mismas fuentes.

Líneas de negocio

Por actividades, el grupo ingresó 23,4 millones en concepto de alojamiento, restauración y boutique; otros 26,6 millones por los servicios de salud y bienestar que ofrece a través de sus dos clínicas -la de l'Alfàs del Pi, que abrió en 1999, y la de México, que opera desde 2024-, y 53,1 millones por la venta de residencias.

Una recreación del futuro SHA Emirates. / INFORMACIÓN

En este sentido, la firma está aplicando la fórmula habitual en el Caribe, en la que, junto al edificio puramente hotelero, también construye una serie de residencias privadas, que reciben los mismos servicios.

Por ejemplo, el complejo de SHA México cuenta con 101 suites y 37 residencias, y el que construye en Emiratos Árabes y que está previsto que inaugure dentro de dos años contará con 110 habitaciones y 137 residencias. Al respecto, desde AB Living señalan que los trabajos de construcción del complejo -que será una isla privada- "avanzan a buen ritmo" y que las ventas comprometidas ya superan el 50 % del total de su inventario.

Alianza con Marriott

Junto con las clínicas, el grupo de la familia Bataller ha puesto en marcha también una nueva línea de negocio en el sector hotelero, donde ya ha anunciado la apertura de cuatro establecimientos en el Caribe mexicano, en la zona de Isla Mujeres, que operarán distintas marcas de Marriott.

El fundador del SHA Wellness, Alfredo Bataller. / David Revenga

A finales de 2024 abrió Almare, que "opera de manera satisfactoria y con un crecimiento sostenible", según fuentes oficiales del grupo, mientras que para el segundo trimestre de este año está previsto que abra sus puestas el St Regis Costa Mujeres. En este caso, desde la firma aseguran que ya han vendido el 70 % de las residencias que también contempla este proyecto.

Junto a los anteriores, AB Living también prevé abrir otro hotel en la misma zona que operará con la marca "W" de la compañía norteamericana, y un cuarto con la enseña JW Marriot.

Al cierre de 2024 -la firma aún no ha elaborado las cuentas de 2025- Albir Center contaba con unos activos de 295,9 millones de euros, con unos fondos propios de más de 46 millones. Eso sí, también tenía un considerable endeudamiento de 158,5 millones de euros con distintas entidades, según recogen sus balances. El conglomerado ya da trabajo a más de 500 personas.