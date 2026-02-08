Puente firma la continuidad de Renfe en el 'AVE a La Meca' hasta 2038 y la compra de 20 trenes a Talgo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en Riad (Arabia Saudí) una operación de más de 2.800 millones de euros para las empresas españolas en Arabia Saudí, con la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramain durante cinco años más, hasta 2038, y la compra de 20 trenes a Talgo.

Así lo ha comunicado Óscar Puente tras reunirse con el ministro saudí de Transportes y Servicios Logísticos, Saleh bin Nasser Al-Jasser, en Riad. Este encuentro ha servido para hacer pública una adenda al contrato del proyecto Haramain que supone la ampliación de la operación por parte de Renfe de la línea de alta velocidad Meca-Medina de 2033 a 2038 y la venta de 20 nuevos trenes por parte de Talgo.

En concreto, el contrato suscrito por el consorcio en su conjunto implica una facturación al Gobierno Saudí por los servicios de operación y mantenimiento de aproximadamente 300 millones de euros al año, por lo que la ampliación del contrato por cinco años supondrá una cifra de unos 1.500 millones de euros.

Puente, en declaraciones desde Arabia Saudí, ha destacado que se trata de una "operación fundamental para las empresas españolas porque garantiza la continuidad de Renfe al frente del proyecto y supone un impulso para la actividad comercial de Talgo". El ministro ha señalado que este tipo de acuerdos demuestran que las empresas españolas ferroviarias "son punteras en el mundo, tanto a nivel de construcción de la infraestructura como de calidad en la explotación del servicio".

Proyecto Haramain

Según ha informado Transportes, el proyecto Haramain engloba la construcción y posterior explotación de la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y Medina en Arabia Saudí. Renfe cuenta con más de 1.000 empleados en el país, de los que un tercio son mujeres, un porcentaje que llega casi a la mitad en el colectivo de conducción, habiendo sido la empresa pública española pionera en el acceso de las mujeres a la conducción de trenes de alta velocidad en Oriente Medio.

En 2025, Renfe en Arabia Saudí alcanzó un récord de viajeros con cerca de 10 millones, superando los 9,1 millones que ya habían establecido el récord en 2024 y demostrando la tendencia al alza de la línea Meca-Medina. El propio ministerio ha destacado estos resultados como "notables".

Trenes Talgo

Talgo se ha adjudicado la fabricación y el mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Este nuevo pedido añadirá 1.332 millones de euros a su cartera, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros, según ha informado la compañía.

Los 20 nuevos trenes se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018, que operan con total fiabilidad en el desierto, y de cuyo mantenimiento se encarga la compañía. Estos trenes circulan a una velocidad comercial máxima de 300 km/h.

Esta nueva adjudicación se ha realizado por el Ministerio de Transportes-Logística y por el Ministerio de Finanzas del país, y a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que se encarga de la Fase II del proyecto "Haramain High Speed Railway", del que Talgo forma parte.

Los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por Talgo, que desde 2018 opera el consorcio español en Arabia Saudí. Cada tren se compone de dos cabezas tractoras (locomotoras) y 13 coches con una capacidad de 417 plazas distribuidas en dos clases, además de espacios específicos para la restauración y pasajeros con movilidad reducida.

La adquisición de estos 20 nuevos trenes se produce como parte de los planes del país para seguir expandiendo sus servicios de viajeros y dar respuesta a una demanda creciente. En la actualidad, el operador saudí de la línea cuenta con una flota de 35 trenes Talgo 350 con una velocidad comercial máxima de 300 km/h, con excelentes resultados operativos y de satisfacción del cliente.

En este sentido, se ha ampliado la Fase II del proyecto 'Haramain High Speed Railway', que este cliente tenía con el consorcio español para el periodo de operación y mantenimiento. Con este nuevo contrato, Talgo se encargará de mantener todos los trenes que compondrán la flota ampliada (las 35 unidades existentes y las 20 adicionales) hasta 2033, con la posibilidad de extender el contrato hasta el año 2038.

Sin escalones en el tren

Los 20 nuevos trenes contarán con el acceso completo a nivel de andén y sin escalones en el interior del tren, lo que permite acelerar los movimientos de viajeros en los picos de demanda, y facilita el tránsito de éstos y de sus equipajes.

Estos nuevos trenes incrementarán la flota actualmente utilizada en la línea, que en un día normal opera más de 100 servicios con trenes Talgo, una cantidad que se dispara hasta los 140 servicios diarios en la época de peregrinación anual (Hajj). Se trata de una temporada en la que se multiplica la demanda: sólo en 2025 se registraron cerca de 2 millones de viajeros en ese periodo.

La línea ferroviaria Haramain tiene 450 kilómetros de longitud y está construida y operada con prácticamente los mismos estándares que los de la red ferroviaria de alta velocidad española, con una velocidad máxima comercial de 300 km/h y señalización ERTMS de nivel 2. Como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas.

Memorandos de entendimiento

Puente también ha aprovechado su viaje oficial a Riad para firmar dos memorandos de entendimiento con el Reino de Arabia Saudí, que buscan definir vías de colaboración entre ambos países en materias comunes de transporte, en concreto sobre movilidad futura en el transporte y aviación civil.

En el caso de la movilidad del futuro el texto aborda aspectos como la digitalización e innovación en el transporte, así como la mejora de la intermodalidad. Para ello, se intercambiarán visitas de expertos, se realizarán simposios, programas de formación, talleres e intercambio de experiencias.

En cuanto al segundo memorando, aborda la aviación civil, especialmente en materia de seguridad, sostenibilidad medioambiental, control y auditorias y experiencia de los pasajeros.