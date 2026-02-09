Aedas ya suma 3.500 viviendas construidas en la Comunidad Valenciana

La promotora Aedas ya ha entregado cerca de 3.500 viviendas en la Comunidad Valenciana desde su creación y tiene otras 2.000 en marcha en las provincias de Alicante y Valencia. Así lo ha señalado la propia compañía en un comunicado, en el que realiza balance de su actividad en la autonomía, justo cuando acaba de hacer dos nuevas entregas, la del residencial Jarcia, en Alicante, y la de Alsos, en Godella.

En el caso de Jarcia, se trata de una promoción de 48 viviendas en altura con terrazas de 1, 2 y 3 dormitorios, incluidas 8 viviendas en planta cuarta con solárium, con garaje y trastero incluidos. Además, la urbanización disfruta de zonas comunes con piscina, solárium, área de juegos infantiles y espacio para bicicletas.

Para el director territorial de Aedas Homes en Levante y Baleares, Juan López, este proyecto supone la consolidación de la firma en el nuevo barrio de San Agustín, donde la compañía ha entregado dos promociones, incluida Jarcia, tiene otras dos en marcha y durante 2026 presentará un quinto proyecto. En total, hablamos de más de 300 inmuebles en la Cornisa de San Agustín, "uno de los barrios residenciales de moda en Alicante", según el ejecutivo.

La segunda de las promociones que ha comenzado a entregar Aedas en 2026 en la Comunidad Valenciana es Alsos, en Godella, en Virentia, un nuevo ámbito residencial que destaca por su carácter sostenible e integrador. Este residencial está integrado por 17 viviendas adosadas con jardín y zonas comunes que incluyen piscina y áreas ajardinadas, de las que únicamente queda la última unidad lista para entrar a vivir.

"El cliente de Alsos ha valorado la estética arquitectónica del proyecto, las buenas calidades y distribuciones de los inmuebles, las zonas comunes y el entorno natural que rodea el residencial", remarca Juan López, quien señala que el producto de Alsos es ideal como primera residencia para familias valencianas, principalmente, pero también para residentes internacionales atraídos por el conjunto residencial y el buen clima.