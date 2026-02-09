Indignación entre los usuarios de tren en Alicante: "Hoy es por la huelga, pero hay retrasos todos los días"

Las caras lo decían todo esta mañana entre los viajeros habituales de Cercanías en la estación de Alicante: otro día más de retrasos y de no saber si se llegarán a tiempo al trabajo o la cita médica que tienen concertada. Los usuarios de este servicio están siendo los más afectados por la huelga convocada por los principales sindicatos y organizaciones profesionales del sector ferroviario para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ya que a la mayoría de quienes tenían un billete de larga distancia se les ha podido recolocar con antelación en otros trenes.

"No estuvo tan mal, ha sido peor otros días", ironizaba Laura Castaño al bajar del convoy que le ha traído esta mañana desde Elche y que asegura que lo habitual es que la línea funcione con entre 15 y 20 minutos de retraso.

"Esto no es hoy solamente, porque tenemos la huelga, esto es todos los días. Llevamos quince, veinte minutos de retraso, y ahora tenemos que fichar y ya me falta tiempo", apuntaba Margarita, otra usuaria, bastante más molesta.

"Es nuestro día a día. Hay días que salgo de casa a las siete y media y llego a las nueve al trabajo", explicaba, por su parte, David Díaz, quien, eso sí, dejaba también claro su apoyo a la reivindicación de los sindicatos para conseguir una mayor seguridad.

"Es una vergüenza"

"La huelga no, lo que sí notamos es el retraso constante del Cercanías de Murcia a Alicante, y luego las averías que hay constantes también de escaleras. Es una vergüenza, la verdad. Pero, bueno, es lo que hay y lo sufrimos", señalaba también Miguel.

De acuerdo con el decreto de servicios mínimos aprobado por el Ministerio de Transportes, cada día utilizan la red del núcleo de Cercanías de Murcia -en el que se inscriben la línea que llega hasta Orihuela, Elche y Alicante y la que va de la capital de la provincia a San Vicente- alrededor de 11.000 personas.

Lo más llamativo es que, frente a los testimonios de estos usuarios habituales, las estadísticas oficiales de Renfe aseguran que el 97 % de los convoyes que circulan por este territorio cumplen con diligencia los horarios, hasta el punto de que el retraso medio es de solo 0,5 minutos.

Entre los usuarios de los servicios de larga distancia, la situación era distinta. Ante la convocatoria de la protesta, las operadoras afectadas -Renfe y Ouigo, en el caso de Alicante- habían actuado con antelación. De esta forma, la mayoría de los pasajeros afectados había sido recolocado en otros trenes, por lo que no se preveían problemas, aunque siempre hay algún despistado. "Todavía no sé si mi tren sale, voy a verlo ahora", aseguraba una usuaria en la puerta de la estación.