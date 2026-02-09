Metrovacesa sitúa Alicante entre los mercados de vivienda más tensionados de España

La escasez de vivienda que sufren muchos municipios de la provincia y que ha disparado los precios no es un fenómeno coyuntural ni pasajero. Es un problema estructural, que no se resolverá mientras la producción de nuevos inmuebles no se acompase con la fuerte presión demográfica que experimenta la demarcación.

Así lo advierte un estudio de Metrovacesa R3resarch, una iniciativa de la promotora homónima, que sitúa a Alicante entre los mercados más tensionados de España.

De esta forma, el informe señala que Alicante combina desde hace varios años una intensa creación de hogares debido a una fuerte atracción migratoria, tanto de población nacional y especialmente internacional. Esta presión sostenida ha generado un déficit estructural de más de 32.000 hogares en solo cuatro años, en una provincia donde, además, más del 40% de las viviendas son secundarias, lo que reduce aún más la oferta efectiva disponible para destinarla a residencia habitual.

Último año

Según los últimos datos disponibles, Alicante supera ya los 829.000 hogares tras sumar más de 16.000 nuevas familias en los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento del 2,0% anual, uno de los más elevados del país. Este avance se apoya en un saldo migratorio "extraordinario" de 43.000 personas, una cifra que multiplica por ocho la media de los últimos años y que refleja la fuerte capacidad de atracción de la provincia, según los autores del estudio.

Si se tienen en cuenta las cifras desde 2021, la provincia ha recibido 162.000 nuevos residentes internacionales, a lo que se suma una demanda nacional sostenida. Esta combinación, según Metrovacesa, convierte a Alicante en uno de los mercados con mayor presión demográfica de España, con una base de demanda amplia y diversificada que se mantiene en el tiempo.

Oferta insuficiente

El análisis muestra que la actividad promotora en Alicante es elevada y continúa creciendo. En el último año, se han visado 9.300 viviendas, un volumen un 29,6% superior a la media de los últimos cuatro años. Sin embargo, este esfuerzo no resulta suficiente para compensar el ritmo de creación de hogares.

Una de las promociones de Metrovacesa en Alicante. / INFORMACIÓN

En el mismo periodo, se han formado 16.000 nuevos hogares, cerca del doble de las viviendas iniciadas, lo que alimenta un desequilibrio estructural que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. En los últimos cuatro años, Alicante ha creado 32.645 hogares más de los que se han visado, una brecha que explica por qué la tensión en el mercado se mantiene elevada incluso en fases de mayor actividad constructora.

Como consecuencia de este desajuste persistente entre oferta y demanda, el precio de la vivienda en Alicante ha alcanzado máximos históricos. El valor medio se sitúa en 2.703 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual del 14,4% y una subida acumulada del 79,2% desde 2019, frente a un crecimiento de la renta mucho más moderado (+40%).

Pese a ello, el informe asegura que el mercado no muestra señales de sobrecalentamiento financiero. En los últimos doce meses se han registrado más de 55.000 compraventas, un volumen extraordinario para una provincia de su tamaño, con cerca del 80% de las operaciones concentradas en vivienda de segunda mano. Las hipotecas han crecido un 7,9%, hasta 23.100 operaciones, manteniéndose en niveles de prudencia.

Alrededor del 42% de las compraventas se financian con hipoteca, un porcentaje inferior a la media nacional que responde al elevado peso de compradores internacionales y no a restricciones de acceso al crédito.

Este desequilibrio entre hogares y nueva vivienda, junto al peso del comprador extranjero y la vivienda secundaria, refuerza la necesidad de enfocar las políticas de vivienda desde una perspectiva local, adaptada a la presión real de cada territorio.