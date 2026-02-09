Wetherspoon rompe su regla histórica y abre en España: su primer pub fuera de Reino Unido e Irlanda está en Alicante

Hasta hoy, Wetherspoon era una palabra que solo tenía sentido al cruzar el Canal de la Mancha. Un nombre inseparable de aeropuertos británicos, calles de Londres o desayunos imposibles a precio de ganga. Desde este lunes, eso ha cambiado: España ya tiene su primer pub Wetherspoon. Y no está en una gran avenida ni en una zona turística clásica, sino dentro del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El estreno no es menor. Es el primer local que la cadena abre en España y también el primero fuera de Reino Unido e Irlanda, un paso inédito en la historia de una marca que siempre había sido muy selectiva con su expansión internacional.

Mapa de los más de 800 pubs de Wetherspoon, concentrados en Reino Unido e Irlanda, con Alicante como primera excepción fuera de las islas. / INFORMACIÓN

El día en que Wetherspoon cruzó la frontera

La escena ha sido la de una inauguración formal, pero con sabor a hito: corte de cinta, responsables de la compañía, gestores del aeropuerto y el rótulo ya definitivo presidiendo la entrada. El nombre elegido, “Castell de Santa Bàrbara”, deja claro el guiño local, aunque con esa inevitable licencia ortográfica que delata el acento británico.

El local ya está plenamente operativo y se encuentra tras el control de seguridad, en la zona de embarque de vuelos internacionales no Schengen. Es decir, solo pueden acceder los pasajeros con tarjeta de embarque. Para muchos alicantinos será un lugar del que oirán hablar, pero al que solo entrarán cuando les toque volar.

El nuevo pub de Wetherspoon en Alicante, ya en funcionamiento dentro de la terminal aérea. / INFORMACIÓN

Así es el primer Wetherspoon de España

Quien haya estado alguna vez en un “Spoons” reconocerá el ambiente al instante. El pub del aeropuerto de Alicante supera los 200 metros cuadrados y cuenta con una terraza cubierta de más de 30 metros cuadrados, integrada en la acera de salidas sin abandonar la zona de embarque.

En el interior, mesas altas, barra amplia, luz cálida y una distribución pensada para un tránsito constante de viajeros. Las imágenes del primer día muestran un espacio cómodo, funcional y reconocible, más cercano a la experiencia británica que a una reinterpretación mediterránea del concepto.

La carta tampoco engaña. Aquí se viene a lo que se viene:

desayuno inglés completo

fish and chips

hamburguesas, pizzas y clásicos de pub

cerveza de barril, cervezas artesanales y vino

Hay también algunos guiños a la cocina española (tortilla, gambas al ajillo...) pensados para ese turista que apura sus últimas horas en la Costa Blanca antes de volver a casa.

El aeropuerto de Alicante-Elche, protagonista en la web de Wetherspoon como sede de su primer pub en España. / INFORMACIÓN

Por qué el primer Wetherspoon está en Alicante

Que el estreno se haya producido en Alicante no es casual. El aeropuerto es una de las principales puertas de entrada y salida del turismo británico en España, con millones de pasajeros al año que conectan la provincia con el Reino Unido. La zona no Schengen es, además, uno de los puntos de mayor flujo internacional de la terminal.

El local está operado por Lagardère Travel Retail, uno de los grandes grupos de restauración en aeropuertos, y forma parte de una estrategia muy concreta: probar el salto internacional de Wetherspoon en un entorno controlado, con público asegurado y rotación constante.

Así es por dentro el primer Wetherspoon fuera de Reino Unido e Irlanda, inaugurado en el aeropuerto de Alicante-Elche. / INFORMACIÓN

Un experimento con vistas a Europa

Más allá del pub en sí, la apertura tiene lectura empresarial. Wetherspoon inicia en Alicante su primera experiencia fuera de su mercado natural, y lo hace en un formato que permite medir resultados con precisión. Si el modelo funciona, el aeropuerto alicantino podría ser solo el principio de una expansión más amplia en el continente.

Para el viajero británico, el nuevo local es una última pinta antes de embarcar, un gesto de familiaridad justo cuando el viaje se acaba. Para España, es la confirmación de que Alicante no solo recibe turismo británico, sino que se ha convertido en un punto estratégico capaz de atraer incluso a las marcas más reacias a salir de casa.

Y para Wetherspoon, el momento exacto en el que su nombre deja de ser exclusivamente británico.