Adif trabaja para abrir este sábado el corredor Madrid-Andalucía, según la evolución de las lluvias

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, trabaja con el horizonte de reabrir el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado, día 14, aunque la fecha concreta sigue sujeta a las condiciones meteorológicas, que en muchos momentos dificultan los trabajos.

Las tres operadoras que realizan el servicio entre el centro y el sur peninsular, Renfe, Iryo y Ouigo, han puesto ya a la venta los billetes para esa jornada, un dato que evidencia la previsión de reanudar esta misma semana la alta velocidad.

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el pasado 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.

Fuentes conocedoras de la reparación de la vía en Adamuz (Córdoba) señalan a EFE que el temporal que sufre Andalucía en los últimos días es el principal inconveniente en avanzar en la reanudación de la operativa.

Así, sostienen que hay trabajos como la soldadura que no se pueden realizar si llueve, por lo que ello podría retrasar la reanudación de la operativa.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada trabajando sobre las vías, zona cero / Manuel Murillo Martínez / COR

Fuentes de Adif destacan que, hasta la fecha, se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, por lo que quedan algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología.

Estas fuentes insisten en que las lluvias y la previsión de que estas prosigan en los próximos días pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia.

En cualquier caso, recalcan que mantienen el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a quienes informarán con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad.

En el caso de Renfe, que desde dos días después del siniestro opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad (y el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús), se observa que el día 13 el trayecto entre Madrid y Córdoba tarda 3 horas y 45 minutos, mientras un día más tarde se logra en 1 hora y 50 minutos.

El pasado martes 3 de febrero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en el Congreso que todavía no podía facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de esa semana.