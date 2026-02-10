La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo

El 2025 fue un año extraordinario para el turismo de la provincia de Alicante en líneas generales. Dentro de la industria, el sector hotelero cerró el ejercicio con más de 11,5 millones de pernoctaciones, una cifra nunca vista. Sin embargo, el impacto económico ha dejado un dato llamativo: Benidorm ha destruido empleo a pesar de todo ello. En concreto, el informe de Hosbec realizado a partir de la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadísticas recoge que el empleo bajó un 3,6 % y se situó en 6.002 trabajadores.

La localidad benidormense es el único destino que registra una bajada y, en concreto, los establecimientos hoteleros. Entre las causas, desde la patronal del sector señalan que la ciudad acusa, sobre todo, dificultades en encontrar plantilla que cubra bajas, vacantes y jubilaciones de la generación del "Baby Boom". Como contrapartida, está Alicante. La capital de la provincia refleja un aumento del 10 % de creación de empleo en los hoteles, si bien, hay que contextualizar que la cifra es mucho menor. Son 1.219 trabajadores, una décima parte de todo el que hay en la provincia.

Salvo esta anomalía, los informes de monitorización revelan varios aspectos destacados. En primer lugar, consolidan el motor turístico que generan el trío alojativo (hoteles, apartamentos y campings). Aunque cada uno vive contextos particulares, lo cierto es que la provincia cuenta con pesos pesados. En este punto, mucho tiene que ver Benidorm que es la cuarta potencia nacional por pernoctaciones (11,5 millones) tras Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y en el top ten por ocupación (82,2 % de media).

Monitor sector hotelero en Benidorm (2025). / Fuente: Hosbec

Otros impactos laborales

Los campings también recogen un saldo negativo en la generación de empleo, pero Benidorm no es una excepción. Se trata de un síntoma de la actividad en toda la Comunidad Valenciana. "No sigue la tendencia de hoteles y apartamentos, y sus datos tanto de clientes como de pernoctaciones caen un 1% y un 4,9% respectivamente, siendo el mercado internacional el que mayor contracción ha experimentado. Cierto es recordar que durante 2024 la actividad de los campings creció considerablemente. Aun así la actividad de los campings no se puede ignorar: casi 10 millones de pernoctaciones en el año 2025 y 1,4 millones de clientes alojados en esta modalidad", se indica en el informe de la patronal.

En el campo hotelero, los apuntes son positivos para el mercado laboral en el resto de localidades. En España marca un crecimiento del 5 % y empleó a 254.295 personas. Al bajar al contexto provincial, se observa que la subida fue del 1,8 %, la menor de los tres territorios valencianos; aunque su peso es mucho mayor porque empleó a 10.447 trabajadores. En Valencia, se indican 5.573 y en Castellón,1.937 empleos, que también tiene un signo negativo para el conjunto.

Por destinos, Hosbec analiza el impacto también en la Costa Blanca, que se refiere a los municipios costeros con una subida de 0,9 % y un total de 9.860 empleos. El empleo hotelero crece por encima de las pernoctaciones y de la oferta disponible, un 3 % con 18.000 trabajadores directamente afectos a esta actividad en la Comunidad Valenciana.

Panorámica de Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

En cifras

Del conjunto autonómico, los establecimientos hoteleros dejan una suma positiva. En primer lugar, porque han superado por primera vez en la historia la barrera psicológica de los 10 millones de clientes en un año. Desde Hosbec, subrayan como conclusión que "a pesar de que ya no es un objetivo del sector contar clientes, sí que es cierto que el dato estadístico es necesario para controlar la evolución cualitativa de su impacto. Si los clientes han crecido hasta esta cifra, las pernoctaciones totales crecen cerca del 2 % hasta superar los 31,6 millones".

En este sentido, el sector valora trabajar con "una oferta hotelera que modera su expansión, pues el número de plazas disponibles durante 2025 ha crecido sólo un 2,5 % hasta las 137.000 plazas". De estas 31,6 millones de pernoctaciones hoteleras, su distribución por zonas y puntos es la siguiente:

Provincia de Alicante: 19 millones (60% del total)

Provincia de Valencia: 8,7 millones (27,5% del total)

Provincia de Castellón: 3,9 millones (12,4% del total)

Benidorm: 11,5 millones (36,4% del total)

Valencia ciudad: 5 millones (15,8% del total)

Alicante ciudad: 2,3 millones (7% del total)

Los hoteles valencianos han trabajado 2025 a una tarifa media de 105,40 euros, pero sus ingresos totales por habitación disponible es de 73,9 euros que, aunque crece un 3 %, se queda muy lejos de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Baleares o Canarias, y por debajo de la media nacional.

Otros aspectos económicos son los referentes a las tarifas. Los registros medios durante 2025 estuvieron por debajo de la media nacional (127,72 euros). Por orden decreciente, se observa que el precio en la provincia se situó en 109,35 euros, frente a los 101,41 euros de Valencia y los 95,85 euros de Castellón. En cuanto a destinos, Benidorm tuvo una media de 111,56 euros; Alicante, 116,46 euros y Elche, 75,26 euros.

Balcones de apartamentos turísticos en Alicante. / Rafa Arjones

Apartamentos, mercado contraído

Por último, los informes abordan el panorama de los apartamentos turísticos que han consolidado una actividad en el ámbito reglado. A pesar de haber recortado su oferta entre un 3,2 % en establecimientos y un 3,5 % en plazas por la nueva regulación, los clientes alojados en apartamentos han crecido un 17% hasta rozar los 2,4 millones durante 2025. Las pernoctaciones generadas han crecido un 8,4% para producir 12,5 millones de estancias totales.

Para Hosbec, el dato más valioso es el impacto de esta actividad en el empleo: los trabajadores adscritos al sector de apartamentos turísticos ha crecido un 33% hasta aglutinar a 4.400 trabajadores directos. Benidorm, Calp, Alicante y Valencia son los cuatro destinos valencianos que se cuelan en la lista de los 20 destinos españoles con mayor número de pernoctaciones en apartamentos. Benidorm además, el primer destino de la península, pues los cuatro destinos que le preceden en este ranking son canarios.