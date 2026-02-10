CaixaBank reúne en Alicante a 15 empresas en una jornada para fomentar la internacionalización

CaixaBank ha reunido en el Centro de empresas de Alicante a más de 15 empresas de la provincia con motivo de la decimoctava edición de su jornada ‘Puerta al Exterior’, un encuentro que ofrece a las empresas la oportunidad de entrevistarse con los expertos de la entidad en comercio exterior, tesorería y banca internacional para valorar diferentes mercados y vías de expansión para sus negocios. Esta iniciativa se consolida como una plataforma de asesoramiento estratégico que ha sido vital para que las empresas avancen en su proceso de internacionalización, según ha informado el propio banco.

La jornada ha contado con los directores de las oficinas de representación internacionales de CaixaBank en China, Emiratos Árabes Unidos, Perú y Turquía, mercados con potencial de crecimiento en los que la entidad acompaña a empresas españolas. La oportunidad de interactuar directamente con responsables de la red de Banca Internacional de CaixaBank en estos países facilita el acceso a información personalizada para optimizar las operaciones de las empresas en estos mercados específicos, analizar la apertura de nuevos mercados e impulsar la expansión internacional.

La entidad cuenta con un área especializada en comercio exterior y una extensa red de especialistas para atender las necesidades específicas de las empresas en este ámbito. Ofrece productos y servicios especializados que ayudan a las empresas a gestionar sus operaciones de importación y exportación, así como opciones de financiación adaptada y una amplia gama de soluciones innovadoras que les permiten gestionar las operaciones internacionales íntegramente online.

Los empresarios han podido mantener reuniones con los representantes de CaixaBank en distintos países. / INFORMACIÓN

La presencia internacional de CaixaBank se canaliza a través de su red de Banca Internacional de sucursales y oficinas de representación repartidas por todo el mundo y de acuerdos de cooperación con bancos internacionales de primer nivel.

Mercados

La red internacional de CaixaBank ofrece apoyo a los clientes empresa de la entidad que operan en el exterior, así como a corporaciones locales a través de cobertura mundial. Cuenta con más de 300 profesionales, casi 30 puntos de presencia internacional y acuerdos con más de 1.600 bancos corresponsales. Esta red nos permite cubrir 72 países que representan el 94% de los flujos de comercio exterior desde o hacia España.

La red de Banca Internacional de CaixaBank está compuesta por sucursales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Polonia, todas ellas autorizadas por los reguladores para proveer diversos servicios financieros y bancarios.

Además, la entidad cuenta con 17 oficinas de representación repartidas por todo el mundo: Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Singapur, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Argel (Argelia), Johannesburgo (Sudáfrica), Nueva York (EE.UU.), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sídney (Australia) y Toronto (Canadá). También tiene un equipo Spanish Desk en Viena y en el mexicano Inbursa (Ciudad de México) para dar servicio a empresas clientes de CaixaBank en este mercado.