El Consell ultima un nuevo decreto para apuntalar la supervivencia de los taxistas

Los taxistas de la Comunidad Valenciana contarán en las próximas semanas con un nuevo decreto del Consell que se ha presentado como garantía a su sostenibilidad económica. En la asamblea de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana celebrada este martes en Alicante, el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la inminente aprobación de esta norma que “no nace de la improvisación, sino de meses de trabajo, de escucha activa y de una decisión política clara: proteger el taxi y ordenar el sistema de transporte, asegurando su viabilidad como servicio público esencial”.

Así lo ha asegurado durante su intervención ante el sector. Martínez Mus ha explicado que este decreto “viene a acabar con una ambigüedad que ha generado inseguridad durante demasiado tiempo”, y se enmarca “en una hoja de ruta de apoyo al sector que ya se ha materializado en medidas concretas”.

En este sentido, ha recordado que el Consell aprobó antes de finalizar 2025 la actualización de las tarifas “para garantizar la viabilidad económica de un servicio público esencial”. En el ámbito urbano, especialmente en el área de Alicante, se han aprobado incrementos medios superiores al 9 %, con subidas en la bajada de bandera, el precio por kilómetro, la hora de servicio y los mínimos diurnos y nocturnos. “Es la primera vez desde 2014 que las tarifas del taxi crecen por encima del IPC. Y esto no ocurre por casualidad, sino porque ha habido diálogo, negociación y voluntad política” ha señalado Mus.

Martínez Mus, segundo por la izquierda, en la asamblea de taxistas de la Comunidad. / INFORMACIÓN

Falta por concretar

El vicepresidente tercero también ha destacado que la Generalitat “ha reforzado durante esta legislatura las inspecciones a las VTC”, en colaboración con otros cuerpos y con las diferentes policías locales. Aunque no se han avanzado datos, el responsable del Consell ha destacado que se ha impulsado una nueva orden del taxi que recupera suplementos para jornadas de alta demanda después de que los tribunales anularan la orden del anterior ejecutivo, “con el objetivo de hacer posible la convivencia de VTC y taxi y lograr el mejor transporte posible para la Comunitat Valenciana”. Durante su intervención, Martínez Mus ha insistido en la importancia del diálogo permanente con el sector, ya que “las normas se aprueban, pero el servicio se mejora escuchando al sector día a día”.

Desde la Conselleria han señalado que en las próximas semanas se concretarán las principales novedades de la norma que tendrá también otros problemas que atajar. Junto a las cuestiones económicas y posibles competencias desleales, los taxistas se enfrentan a los elevados costes de los seguros que han convertido la obtención de uno en un imposible.

Respecto al usuario, el punto negro a solucionar es el aeropuerto Alicante-Elche. El municipio ilicitano ha reiterado en numerosas ocasiones la petición para ampliar licencias y dar servicio, pues las cifras de la terminal indican la necesidad de actualizar ratio y evitar así las colas que se dan en los momentos de máxima afluencia. El Miguel Hernández cerró 2025 con cerca de 20 millones de pasajeros.