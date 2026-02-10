Los empresarios advierten del exceso de burocracia, leyes e impuestos para emprender negocios

La figura del empresario gana enteros en la opinión pública en España mientras persisten las quejas por las trabas para emprender. Estas son algunas de las conclusiones del 'Barómetro del Empresario 2026', elaborado para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y GAD3, que toma el pulso a cómo percibe la sociedad el papel de las empresas en la economía y en el empleo, así como la contribución del empresario a la sociedad.

Y lanzan una clara advertencia a las administraciones públicas, tanto de la UE, como del Gobierno central, autonómicas y locales. El estudio, presentado este martes en la asamblea general de AVE en un acto celebrado en el Roig Arena, revela que la valoración social del empresariado es positiva, pero a la vez existe la sensación de que iniciar un proyecto empresarial en España sigue siendo complicado. Un 85 % de la población considera que emprender no es fácil, y sitúa como principales frenos la "burocracia, la carga regulatoria y la fiscalidad", especialmente cuando se compara con otros países europeos.

El barómetro, presentado por Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, y Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, revela que la imagen del empresario mejora. Más de siete de cada diez ciudadanos califican su figura como positiva o muy positiva.

No obstante, el informe apunta a un déficit de visibilidad de referentes empresariales. Solo algo más del 40 % de la población identifica compañías que considere ejemplo de buena gestión o cultura empresarial.

Aportación de impuestos

En cuanto al aporte vía impuestos de las entidades privadas, el barómetro destaca que solo a través del impuesto de sociedades, el sector privado aporta a las administraciones públicas más de 45.600 millones de euros, es decir, el 12 % del ingreso del sector público en impuestos.

Absentismo laboral

El barómetro también entra en debates laborales de plena actualidad. Sobre el absentismo, las diferencias generacionales son claras: los trabajadores jóvenes lo relacionan sobre todo con el estrés, agotamiento y salud mental, mientras que los de mayor edad tienden a vincularlo con un uso inadecuado de las bajas o con falta de compromiso.

Algo similar ocurre con la reducción de la jornada. Los emprendedores y propietarios de negocios alertan de un posible aumento de costes y de dificultades organizativas, mientras que otros sectores de la sociedad subrayan que podría traducirse en empleados más motivados y comprometidos. En cualquier caso, la mayoría de la población coincide en que estos grandes asuntos —jornada, absentismo o condiciones laborales— deberían abordarse de forma conjunta entre empresas, administraciones públicas y sindicatos.

Además, el informe aporta cifras para dimensionar el tejido empresarial. A comienzos de 2025 había en España más de 3,31 millones de empresas económicamente activas, un 1,7 % más que un año antes. El 99,8 % son pymes y, de ellas, el 95,1 % no tienen asalariados o con menos de 10 trabajadores. Las medianas y grandes compañías apenas representan el 0,8 % del total, y su presencia supera el 1 % solo en comunidades como Madrid, Navarra y País Vasco.

El 30,1 % de las grandes empresas tiene su sede en Madrid y el 21,7 % en Cataluña, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la concentración de grandes corporaciones fuera de otros territorios con fuerte actividad empresarial.

Empleo privado

El estudio subraya la aportación del sector privado al empleo y a la riqueza nacional. En 2025, el empleo privado representó el 85,6 % del total, medio punto más que el año anterior. Según los datos de Contabilidad Nacional, las empresas generan el 87 % del PIB en el periodo más reciente analizado, con un ligero aumento respecto al ejercicio previo.

La contribución también se deja sentir en las cotizaciones sociales: las empresas asumen más del 70 % de las aportaciones de los empleadores a la Seguridad Social, que en 2024 superaron los 121.500 millones de euros, un 7,5 % más que el año anterior.

El informe dibuja un escenario en el que la sociedad reconoce cada vez más la función económica y social de las empresas, pero reclama un entorno más favorable para emprender. así como la necsidad de reforzar el diálogo entre los distintos agentes. Durante su intervención, Michavila ha sido tajante: "Los empresarios no pueden estar fuera de los debates y dejarlo en manos de personas que no han generado empleo, trabajado o que no han pasado de segundo de universidad pública".

Además, el presidente de GAD3 ha pedido "al actual y al futuro presidente del Gobierno, que deje a los empleados públicos trabajar, cuando el funcionario hace su trabajo los trenes entran por los túneles y la luz lega a los hogares y los empresarios podemos hacer nuestro trabajo".

