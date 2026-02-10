FGV destina 7 millones de euros al mantenimiento de las líneas del TRAM d'Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado el contrato de mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de las líneas del TRAM d’Alacant y de pasos a nivel de la red de la empresa pública en Alicante. La inversión afecta a las labores de conservación para las líneas que tienen su recorrido por la ciudad y que conectan con San Vicente del Raspeig (L2) y Benidorm (L1).

Desde la Conselleria de Transportes, se ha indicado que la adjudicación es para un periodo de cuatro años, prorrogables uno más, y para ello, se destinarán un total de 7.022.752,88 euros. La media anual ronda los 1,7 millones anuales. La finalidad del contrato es la vigilancia y sostenimiento del correcto "funcionamiento y seguridad de las líneas, garantizando los mejores niveles de calidad y cumpliendo con la normativa existente".

Las instalaciones están compuestas, en primer lugar, por la señalización, que incluye los elementos de campo (señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agujas, cajas de vía y armarios de vía) y los de cabina y puestos de operador (Control de Tráfico Centralizado -CTC- y puestos locales, enclavamientos, red de comunicaciones y energía).

En segundo lugar, se encuentran los pasos a nivel (cruces peatonales y los ferroviarios de clase II, los de vehículos o los de vehículos y peatones, y de categoría IV, los reservados exclusivamente para peatones). Y, en tercer lugar, las instalaciones se completan con la telefonía de explotación (centrales de puesto de mando y estaciones, pupitres de puesto de mando y estaciones, y los módulos conversores IP).

Uno de los tranvías de la línea 2 a su salida al bulevar del Pla en Alicante. / HECTOR FUENTES

Balance 2025

Por otra parte, y con motivo del cierre del año, FGV ha dado a conocer el balance de 2025. El TRAM d'Alacant contó con 19.015.836 viajeros por las cuatro líneas de tranvía, una de tren-TRAM y una de cercanías de su red. Respecto a 2024 se ha producido un descenso del 6,5 % de usuarios, ya que en ese ejercicio se superaron los 20 millones de viajeros en toda la red.

El director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que “en 2025 se ha vuelto a obtener un buen resultado de viajeros, el segundo mejor de la trayectoria de TRAM d’Alacant, que se ha visto afectado, entre otras posibles razones, por las obras que se han realizado en el tramo entre Hospital Vila-Benidorm y que han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de manera temporal y en diferentes periodos en este tramo”. “También hay que destacar que la Línea 9 entre Benidorm y Dénia, una vez abierta en su totalidad el 28 de enero de 2025, ha conseguido crecer más de un 19 % respecto a 2024, cuando aún se encontraba en pleno proceso de obras”, ha explicado Novo.

Evolucion usuarios TRAM d'Alacant. / Fuente: FGV

Por mensualidades, el tirón de las Hogueras en la capital marca el mes de mayor volumen de viajeros con 1.968.607 usuarios, seguido de julio (1.745.476), mayo (1.668.163), abril (1.610.988), agosto (1.594.620), marzo (1.573.977), septiembre (1.542.855) y octubre (1.527.123). El resto se mueve por debajo del millón y medio de pasajeros. En concreto, enero registró 1.491.106 movimientos, seguido por los 1.455.647 de noviembre. Cierra el ranking, febrero con 1.446.114 y diciembre, con 1.391.160.

Los datos reflejan una media diaria de 52.098 clientes a lo largo de toda la red de TRAM d’Alacant. La media mensual a lo largo de 2025 se eleva a 1.584.653 desplazamientos. Dentro de las estadísticas, encontramos que el día con mayor tráfico del año fue el 21 de junio, con 107.258 pasajeros, seguido del 23 de junio, con 103.107. Para encontrar una fecha de movimientos elevada fuera de las principales fiestas alicantinas hay que irse hasta el 16 de abril con 76.810 viajeros.

Por líneas, en 2025 la que más personas usuarias desplazó fue la Línea 2, que une Luceros con San Vicent del Raspeig pasando por la Universidad de Alicante y fue utilizada por 7.556.521 viajeros; seguida de la Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, y alcanzó 3.915.836; la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, obtuvo 2.979.521; la Línea 4, que une Luceros con Plaza La Coruña, sumó 2.185.710; la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, consiguió 1.351.649 y la Línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, acumuló 1.027.101 pasajeros.