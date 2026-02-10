El gigante de las palas eólicas Incom anuncia un ERE para el 20 % de su plantilla en Elda

Malas noticias para los trabajadores de la multinacional Incom en Elda. El productor de componentes para la fabricación de palas para molinos de viento acaba de comunicar a los representantes de la plantilla su intención de acometer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectaría al 20 % de los empleados de la firma en el municipio.

Una decisión que asegura tomar por "responsabilidad" para "proteger el proyecto industrial a medio y largo plazo", pero que los sindicatos no ven nada claro y temen que sea una excusa para llevarse parte de la producción a otra planta.

El anuncio llega apenas unas semanas después de que la propia empresa comunicara la entrada de un nuevo inversor en su accionariado, con el objetivo de reforzar sus planes de expansión, con los que pretende elevar su volumen de facturación desde los 111 millones con los que cerró 2024 hasta una horquilla de entre 180 y 200 millones para 2030.

"El motivo de que se realice esta medida ahora es, precisamente, porque una empresa responsable ajusta su organización cuando detecta desajustes, para proteger el proyecto industrial a medio y largo plazo", señalan fuentes oficiales del grupo, que aseguran ser "muy conscientes de la importancia que su actividad tiene para el empleo local y para muchas familias de la zona", en referencia la ciudad de Elda y su comarca, que ha visto nacer y desarrollarse a la que ahora es una multinacional.

Comisión negociadora

Tras la comunicación del pasado viernes a los representantes de los trabajadores, ahora deberá constituirse una comisión negociadora. En ella, además de las condiciones de salida del personal afectado, también suele ajustarse algo la cantidad de despidos. Inicialmente, la compañía pretende prescindir del 20 % de la platilla que tiene en Elda, lo que sería alrededor de un centenar de despidos, pero esta cifra puede variar.

Una de las naves de Incom en el polígono Campo Alto de Elda. / HECTOR FUENTES

Quienes no lo acaban de ver claro son los sindicatos y, en concreto, la organización mayoritaria en la firma, Fetico. A consultas de este diario, el responsable del sector industrial de la organización, Joaquín Gil, asegura que la única información de que dispone es la comunicación que se realizó a los trabajadores. En cualquier caso, ya deja claro que analizarán con detalle las causas que argumente la compañía para aplicar el ERE. "Esperemos que no sea que se quieren llevar producción a otro centro porque no lo aceptaremos", asegura Gil, que también señala que trabajarán "para conseguir las mejores condiciones posibles".

Desde la empresa, recalcan que pondrán en marcha un programa de acompañamiento y recolocación para las personas afectadas, con el objetivo de facilitar su transición profesional, una medida a la que obliga la ley en el caso de los ERE.

Este programa incluirá apoyo individualizado en empleabilidad, formación, orientación profesional y acceso a oportunidades laborales, reforzando el compromiso de la compañía con las personas y con el entorno social de Elda y la comarca, de acuerdo con los responsables de la sociedad.

Menos demanda

En cuanto a las causas, las fuentes consultadas señalan que la empresa tiene dos grandes líneas de producción en Elda: una dedicada a la producción de componentes para el núcleo de las palas, que mantiene una elevada producción, y otra que se encarga de los textiles, es decir, de la fibra que recubre el resto de materiales, que ahora no tendría la misma demanda, lo que habría llevado a los directivos a apostar por ajustarla.

"El proceso se encuentra en una fase inicial y se abordará desde el diálogo y la responsabilidad, trabajando con la representación legal de los trabajadores para buscar las mejores soluciones posibles y minimizar el impacto social", señalan desde Incom, que insisten en la "solidez" del proyecto empresarial.

Además de las instalaciones de Elda, el grupo cuenta con otra fábrica en Albacete y a nivel internacional dispone también de factorías en Polonia, Marruecos y la India. En todo el mundo ya emplea a unos 1.100 trabajadores.