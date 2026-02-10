El Ibex 35 amanece con ligeras caídas y se aferra a los 18.100 puntos

El Ibex 35 amanece este martes con una ligera caída del 0,20% tras volver al terreno de los 18.100 puntos al cierre de su sesión este lunes. El resto de las Bolsas arrancan con tono pesimista: la Bolsa de Fráncfort retrocede cerca del 0,20% en el primero tramo de la sesión; Milán, un 0,11% y Londres, un 0,16%. La Bolsa de París es el único índice que se salva de las caídas este martes.

Los índices europeos han amanecido sin grandes movimientos tras el cierre bursátil en Asia. En el plano empresarial, el mercado pone pausa al batacazo de resultados empresariales en los últimos días en una jornada bursátil marcada por la publicación de los últimos datos de transportes de viajeros por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las mayores subidas en el primer tramo de la sesión se observan en los títulos de Telefónica (+0,80%), Indra (+0,69%) y Amadeus (+0,67%). Del lado contario, Mapfre experimenta la mayor presión este martes, con caídas del 2,44% al inicio de la sesión, mientras los inversores quedan atentos a la publicación de su balance anual este jueves. Le siguen ACS (-1,70%), IAG (-1,26%) y Bankinter (-1,02%).

Las criptomonedas siguen en la diana: el Bitcoin ha vuelto a profundizar sus caídas del 2,3% hasta los 68.764 dólares. Los metales preciosos han puesto fin a las subidas este martes y caen ligeramente en la apertura de los parqués europeos. La plata cae con más fuerza, cerca de un 2%, hasta los 81 dólares, mientras que el oro retrocede 0,50% y mantiene los 5.000 dólares.

Noticias relacionadas

En los mercados petroleros, el barril del Brent, la referencia de Europa, asciende ligeramente hasta los 69,08 dólares, mientras que su homólogo norteamericano con una ligera caída hasta los 64,33 dólares.