Las dos velocidades del mercado de la vivienda en Alicante

El mercado inmobiliario de la Comunidad Valenciana parece haber entrado en una nueva fase, a tenor de los últimos datos disponibles. Mientras que la escasez de vivienda sigue alimentando el incremento de los precios y de una forma cada vez más acelerada, el volumen de operaciones empieza a estancarse e, incluso, a retroceder, en el caso de la provincia de Alicante, precisamente, por ese elevado coste.

Así lo refleja el último análisis elaborado por la tasadora alicantina Euroval, que ha comparado la evolución de los principales indicadores del sector desde el último trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2025. Un estudio en el que ya habla claramente de un mercado a dos velocidades.

El informe, basado en transacciones reales y no en precios de oferta, refleja que la Comunidad Valenciana sigue una tendencia similar a la media nacional, pero con mayor intensidad. Mientras que en el conjunto de España las variaciones de precios en los periodos analizados se sitúan entre el 7% y el 12%, en la Comunidad los incrementos oscilan entre el 8,8% y el 14,5%, evidenciando un crecimiento más acusado y sostenido.

En términos absolutos, la subida es igualmente significativa. El precio medio por metro cuadrado ha pasado de 1.364 euros a 1.734 euros en el conjunto autonómico. Por provincias, Alicante ha evolucionado de 1.454 a 1.829 euros por metro, Castellón de 1.098 a 1.378 euros; y Valencia de 1.353 a 1.758 euros, lo que confirma una presión alcista generalizada en todo el territorio.

Atendiendo al periodo más reciente, Valencia lidera los incrementos con un 15,8%, seguida de Alicante con un 13,8% y Castellón con un 11,4%. Además, la provincia de Valencia muestra una trayectoria de aceleración continuada en los cuatro periodos analizados, con tasas que han pasado del 9,8% al 15,8%, mientras que Castellón partía de niveles de crecimiento más moderados. Pese a estas diferencias, las tres provincias comparten una dinámica común de subidas relevantes y crecientes.

Desaceleración

Sin embargo, esta fortaleza en precios no encuentra el mismo respaldo en la evolución de las compraventas. Al analizar los mismos periodos se observa una clara desaceleración de la actividad, según el análisis de Euroval. Un ejemplo ilustrativo es el cambio registrado a nivel nacional: en solo un trimestre -entre el primero y el segundo- el incremento de compraventas pasa del 15 % interanual al 3,5 %, comportamiento que también se reproduce en la Comunidad Valenciana.

En términos de volumen, el mercado autonómico se mueve en una horquilla trimestral aproximada de entre 23.000 y 30.000 operaciones, con oscilaciones, pero sin una tendencia de crecimiento sostenido. De hecho, los máximos registrados en 2025 son muy similares a los de 2024, lo que refuerza la idea de estabilización, según la tasadora.

Las tasas más recientes apuntalan esta lectura, la Comunidad Valenciana registra un leve incremento del 0,2 %, con Alicante incluso en negativo (-0,2 %), mientras Castellón crece un 1,1 % y Valencia un 0,8 %. Todo ello debe interpretarse además teniendo en cuenta el peso provincial en el total de operaciones: Alicante concentra el 50,4 % de las compraventas de vivienda de la Comunidad, Valencia el 36,2 % y Castellón el 13,3 %, por lo que la evolución alicantina resulta determinante para el conjunto autonómico.

"La conclusión global dibuja, por tanto, un mercado a dos velocidades, subidas intensas y generalizadas en los precios frente a una actividad de compraventas que pierde impulso", asegura el informe. En algunos segmentos, especialmente en vivienda nueva, "se detecta incluso un bajo número de operaciones asociado a precios elevados, lo que distorsiona las medias y refleja un ajuste desigual entre oferta y demanda".

Previsiones

De cara a 2026, las expectativas estarán condicionadas precisamente por esa relación entre valores y transacciones. La evolución del mercado dependerá en gran medida de factores locales, del tipo de producto disponible y de la capacidad de absorción de la demanda, en un contexto donde el análisis microterritorial será clave para entender la verdadera dinámica del sector residencial valenciano.