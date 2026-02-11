Las aerolíneas apuntan a un crecimiento del tráfico aéreo del 25% para convencer a Aena de que no suba las tarifas

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a aerolíneas como Ryanair, Vueling o Iberia, ha presentado dos informes sobre las previsiones de tráfico aéreo en el periodo 2027-2031 y la remuneración de la base de activos regulados de Aena para convencer al gestor aeroportuario de que no necesita subir las tarifas para poner en marcha su ola inversora.

El gestor aeroportuario y las compañías aéreas están inmersas en la negociación de lo que se conoce como DORA III, que es el documento quinquenal (2027-2031) en el que Aena recoge las principales actuaciones en los aeródromos españoles en los próximos años y en el que se establecen las tarifas a pagar por las compañías para financiar esas inversiones.

En ese periodo, Aena ha anunciado unas históricas inversiones que rozan los 10.000 millones de euros para dimensionar los aeródromos a los incrementos de demanda y aunticipa un alza de tarifas aeroportuarias. Las aerolíneas coinciden en la necesidad de que se acometan las inversiones planteadas, pero quieren convencer al operador aéreo de que no es necesario aumentar las tarifas.

Por un lado, la Asociación de Líneas Aéreas ha presentado un informe de la consultora Steer que estima un crecimiento anual del tráfico aéreo del 3,7%, hasta alcanzar los 400,5 millones de pasajeros en 2031. Estos es un 25% más que los 321,5 millones de pasajeros de 2025. Las aerolíneas defienden que una cifra mayor de pasajeros permite repartir mejor los costes y acusan a Aena de haber sido muy conservadora de forma "recurrente" en sus cálculos.

En concreto, según ALA, entre 2017 y 2024, exceptuando los años de la pandemia (2020 y 2021), el tráfico real estuvo un 14,9% de media por encima de las previsiones de Aena (recogidas en el DORA I y DORA II); en 2025 fue un 17,3% superior y para 2026 las previsiones del regulador --la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)-- estiman que se sitúe un 18,3% más.

Por otro lado, la asociación ha presentado otro informe, en este caso realizado por la consultora CEPA, que estima que el coste medio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés), que representa lo que le cuesta a Aena financiarse combinando los intereses de la deuda y las rentabilidades esperadas de los accionistas, se estima en 6,35% para el periodo 2027-2031.

El gestor aeroportuario debe enviar una primera propuesta de DORA III con sus previsiones de tráfico, inversiones y tarifas previstas para el periodo 2027-2031 a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes del 15 de marzo de este año para su aprobación definitiva el 30 de septiembre.