ERE
La antigua Titan Lux despide a 120 trabajadores de su fábrica de Barcelona: “Tienen beneficios astronómicos y se llevan las pinturas a Polonia”
Los trabajadores denuncian una represalia sindical y convocan varios días de huelga para tratar de frenar el despido colectivo
Los trabajadores del fabricante de pinturas Akzo Nobel, la antigua Titan Lux, han denunciado que la compañía pretende despedir a 120 trabajadores de su planta en El Prat para llevarse las producciones a Polonia y así ahorrarse salarios.
La plantilla afectada critica que la compañía no recurre a esta medida para salir de una situación de pérdidas, sino que solo pretende ampliar sus "beneficios astronómicos" y que se vale de los mismos para ejecutar una represalia sindical, tras rechazar los trabajadores de El Prat recortes salariales que sí han prosperado en otras plantas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- ¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena
- El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales