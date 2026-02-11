Asaja reprocha a Pérez Llorca el apoyo del PP valenciano al acuerdo con Mercosur

"No se puede defender al campo en casa y votar sí a Mercosur en Europa". Así de contundente se ha mostrado este miércoles el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la que no ha dudado en afear la actitud de los europarlamentarios valencianos que respaldaron el acuerdo, incluidos los del PP.

El encuentro, en el que también ha participado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se produce tras la tractorada que recorrió las calles de Alicante el pasado 29 de enero convocada por la organización agraria y coincide con la protesta que Unión de Uniones -el otro gran sindicato agrario- ha celebrado en Madrid por el mismo motivo.

El presidente de Asaja Alicante ha exigido al jefe del Consell "coherencia" y ha señalado que el apoyo brindado por los europarlamentarios del Partido Popular al acuerdo con los países sudamericanos ha roto la línea de unidad de acción que había entre Consell y organizaciones agrarias sobre "rechazar cualquier iniciativa europea que debilite al sector primario y genere competencia desleal".

En concreto, recuerda que el pasado 29 de julio el Consell, las cooperativas y las organizaciones agrarias suscribieron un manifiesto en el que se incluyó el compromiso de rechazar cualquier iniciativa europea que debilitara al sector primario, como por ejemplo la reducción de la asignación presupuestaria para la PAC.

Presión

En este sentido, José Vicente Andreu ha subrayado que, si el posicionamiento frente al Mercosur ha empezado a rectificarse, no ha sido por convicción política, sino por la presión firme y constante de las organizaciones agrarias en Bruselas y Estrasburgo en diciembre y enero.

Un momento antes del encuentro entre el presidente de la Generalitat y Asaja en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Andreu ha criticado duramente que los europarlamentarios del PP votaran "no" a llevar el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alineándose con el Partido Socialista y dando la espalda, a su juicio, al campo español.

Curiosamente, la respuesta del presidente de la Generalitat ha llegado antes que el propio reproche, ya que ha tenido que responder sobre la cuestión a preguntas de los medios de comunicación, antes de entrar al encuentro. En este sentido, ha defendido que la inclusión de las denominadas cláusulas de salvaguarda -que se activarán si aumentan las importaciones de determinados productos más de un 5 % o caen en esa misma cantidad los precios- "ya son una mejora importante".

Así, Pérez Llorca, ante las dudas que genera este mecanismo entre los agricultores, ha señalado que son "unas cláusulas de salvaguarda de verdad, de las que sí se van a aplicar, de las que no son papel mojado como las de antes y que van a reforzar la posición de los productos agrícolas valencianos".

Juanfran Pérez Llorca, durante la reunión con Asaja. / ALEX DOMINGUEZ

Según ha matizado, "nosotros siempre nos hemos mostrado a favor de los tratados internacionales que refuercen el papel de la Unión Europea, pero con una serie de condiciones que garanticen la protección de nuestros agricultores y sectores productivos".

Controles en origen

Igualmente, ha mostrado su posición favorable por un control estricto de las importaciones tanto en origen como en destino, para que controlen los productos en el origen cuando salen de otros países. "Va a haber una oficina de la propia Unión Europea para controlar que los productos que lleguen a España y, concretamente, a la Comunidad Valenciana cumplan los mismos requisitos que se exigen a un agricultor valenciano", ha agregado.

Más allá de eso, Pérez Llorca ha tratado de desviar el tiro cargando contra el Gobierno central por haber retirado las subvenciones para modernizar las depuradoras de Orgegia y Rincón de León, para lograr el denominado vertido cero. Es decir, para conseguir que se reutilice toda el agua que se consume. Unas críticas en las que se han mostrado de acuerdo los agricultores, que, no obstante, consideran que no ocultan la falta de coherencia de la Generalitat con el tema de los tratados internacionales.