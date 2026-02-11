Caos ferroviario en Alicante: Renfe recomienda no viajar hoy al no poder garantizar la circulación de los trenes por la huelga

La situación vuelve a ser complicada en las estaciones de la provincia hasta el punto de que Renfe está recomendando directamente a sus usuarios que eviten viajar, si no es estrictamente necesario. A pesar de que los sindicatos mayoritarios -UGT y CC OO- desconvocaron la huelga en el sector tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes para elevar el presupuesto para mantenimiento de la red, los minoritarios CGT, Alferro y Sindicato Ferroviario decidieron mantener los paros, lo que está provocando cancelaciones.

Unas cancelaciones que, además, al contrario que ocurrió el lunes no pueden avisarse con anterioridad, ya que Renfe renunció a los servicios mínimos tras el acuerdo, lo que permite que cualquier trabajador pueda acogerse a su derecho a hacer huelga. Y es ahí donde ha llegado el problema porque basta con que no se presente un interventor para que el convoy no pueda circular, de acuerdo con la normativa vigente.

El resultado es que la compañía pública no puede prever qué trenes van a circular y cuáles se quedarán en los andenes. De esta forma, en el caso de la Alta Velocidad, hasta este mediodía se habían suspendido los AVE Alicante-Madrid de las 8:35 y las 9:40, además del AVLO con salida desde Murcia y que hacía parada en Alicante a las 11.30 horas.

En sentido contrario, se han quedado parados el Madrid-Alicante de las 11:05 y el Madrid-Murcia de las 10:00 horas, según informa la operadora ferroviaria.

Recolocados

Renfe está recolocando a los pasajeros afectados en los trenes que sí logran salir y, en cualquier caso, recalca que garantiza el viaje. Por ejemplo, los viajeros de primera hora de la mañana han sido reubicados en el AVE de las 10:26, que ha realizado su trayecto; mientras que los que viajaban a las 11 de la mañana han acabado en el Alvia de las 11:45.

Unos viajeros se dirigen hacia la zona de andenes de la estación de tren de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

No obstante, desde Renfe señalan que la cifra de pasajeros que se han visto en esta situación es reducida, ya que la mayoría está optando por hacer caso de la recomendación y ha cambiado sus billetes para otro día o bien ha solicitado el reembolso.

Así, por ejemplo, en lo dos primeros AVE de la mañana solo viajaban unas 70 personas, lo que ha permitido que todas tuvieran plaza en los trenes posteriores.

Incertidumbre

Desde Renfe insisten en la imposibilidad de controlar con anterioridad los trenes que circulan con certeza, ya que es suficiente con que falte el maquinista o un interventor para que el convoy deba quedarse en su estación de origen y no pueda circular.

La huelga se produce tras los accidentes de Adamuz, en Córdoba, y de Gelida, en Barcelona, para exigir mejoras en la seguridad. Mientras que UGT y CC OO aceptaron el compromiso del Ministerio de elevar la cantidad destinada a mantenimiento, CGT, Alferro y Sindicato Ferroviario quieren un cambio total en la forma de operar la red que garantice esta seguridad.