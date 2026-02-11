Un centenar de agricultores alicantinos se suman a la protesta de Madrid contra el acuerdo con Mercosur

Más de 400 agricultores y ganaderos de La Unió Llauradora i Ramadera -alrededor de un centenar de Alicante- han acudido este miércoles a la manifestación-tractorada del campo convocada por su organización estatal, Unión de Uniones, para reivindicar y poner el acento en las políticas agrarias que acaban con la soberanía alimentaria y provocan grandes diferencias y competencia desleal con países terceros.

La organización recuerda que, a pesar de la paralización del acuerdo UE- Mercosur por el Tribunal de Justicia de la UE, no significa que se haya abandonado su puesta en marcha, dado que la Comisión Europea estaría intentando que entrara en vigor provisionalmente, por lo que hay que seguir manteniendo el pulso.

En este sentido, desde La Unió apuntan que, aunque el acuerdo UE- Mercosur es lo que ha trascendido más, el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos.

Uno de los participantes en la protesta. / INFORMACIÓN

Así, los productores aseguran que no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino.

Sin rentabilidad

La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, la excesiva burocracia o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados o no se implementan con agilidad son otros de los grandes temas que llevan la protesta a la calle, con el objetivo de que el campo sea de verdad una cuestión de estado.

Es la cuarta protesta que realiza La Unió Llauradora i Ramadera en menos de dos meses para denunciar las malas políticas agrarias de todas las Administraciones. La primera fue el pasado 18 de diciembre por las calles de València, la segunda ante la Representación de la Comisión Europea en Madrid el 19 de diciembre, la tercera nuevamente en València el 29 de enero y la de mañana cierra por el momento el ciclo de manifestaciones de la organización, pero todo indica que no serán las últimas.