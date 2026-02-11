La provincia de Alicante concentra 13 de los 20 barrios más caros de la Comunidad Valenciana: esta es la lista

Puede que no tengan tanta solera como el paseo de la Castellana o Recoletos en Madrid, pero la provincia de Alicante también cuenta con un buen número de barrios que se han convertido en símbolo de estatus. Son aquellos donde los precios no permiten comprar casa a cualquiera, por lo que el simple hecho de vivir en la zona ya implica tener un nivel adquisitivo superior a la media de la población, para envidia del resto de ciudadanos que jamás podrán permitirse ese lujo.

Como es lógico, junto con el centro de las principales ciudades, los barrios más caros suelen ubicarse en zonas con vistas privilegiadas o con acceso directo al mar, por lo que no resulta extraño que las distintas poblaciones de la Costa Blanca concentren hasta 13 de las 20 áreas más cotizadas de la Comunidad Valenciana, según la clasificación que acaba de publicar el portal Fotocasa.

Una lista que encabeza la playa del Arenal-Bol de Calp, donde el metro cuadrado ya se paga a 7.412 euros, un 12,8 % más que hace solo un año, lo que significa que para adquirir un apartamento de tamaña medio, de unos 80 metros, ya hay que desembolsar cerca de 600.000 euros. En concreto, 592.935. Una cantidad por la que se incluyen la vista privilegiada del peñón d'Ifach y el acceso a una playa de arena dorada y aguas habitualmente cristalinas, donde incluso los romanos instalaron una de sus piscifactorías.

La cifra aún queda lejos de los 943.360 euros que hay que pagar en el popular paseo madrileño, pero supone multiplicar por 2,6 el precio medio de la vivienda en el conjunto de España.

Otras poblaciones

Por detrás, se sitúa la playa de l'Albir, en l'Alfàs del Pi, con 5.770 euros por metro o 461.567 por un apartamento tipo, con lo que supera a la cercana Benidorm, donde la zona más cara en estos momentos es la playa de Poniente, con 5.476 euros por metro (438.042 euros por piso).

Un sorpasso que se produce después de que los precios en este municipio al norte de la Serra Gelada se hayan disparado un 18,6 % en los últimos 12 meses, según los cálculos del portal.

Junto a ellos también destacan la playa de L'Almadrava - L'Estanyó, en Dénia, con 5.436 euros por metro; el PAU 5 de la playa de San Juan, en Alicante, con 5.086 euros; la zona de Marisol Park - Ortembach - Los Almendros en Calp, con 5.082 euros; Poble Nou - Montiboli en La Vila Joiosa, con 4.669 euros; la Zona Levante - Playa Fossa de Calp, con 4.659 euros;: la playa de Torres de La Vila, con 4.637; les Bassetes - El Marjal, en Dénia, con 4.555; la zona de la Torre de la Horadada, en Pilar de la Horadada, con 4.438, y la playa Levante de Benidorm, con 4.384.

Este reparto por toda la costa contrasta con lo que sucede en la vecina Valencia, donde son siete barrios de la capital los que completan la lista de los 20 más cotizados de la autonomía.

Mayores subidas

Por otra parte, en la evolución interanual, los casos más llamativos son el de la zona de la Torre, en Pilar de la Horadada, donde el precio se ha duplicado (+97,1 %) en solo un año; el de Las Azaleas-Alkadir de la Vila, donde se han disparado un 89,1 %; y el centro de La Nucia, con un incremento del 83,2 %, según el portal.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

"El mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad. Por un lado, la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales como Madrid y Barcelona, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país (…). Y, por otro lado, las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.