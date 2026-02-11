Sant Joan destrona a Torrevieja como el principal motor de la construcción de viviendas en Alicante

La fuerte demanda provocada por el aumento de población y el tirón de los compradores internacionales animó a los promotores alicantinos, que cerraron el año pasado con el mayor volumen de vivienda iniciada en casi dos décadas. Unos buenos datos en los que, junto a los motores habituales del sector, como Torrevieja, Benidorm o Alicante, tuvo mucho que ver el impulso que recibió la construcción en Sant Joan d'Alacant, que se ha convertido en el municipio de la provincia con mayor actividad inmobiliaria.

De acuerdo con el balance del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante, sólo en este último municipio se pusieron en marcha 1.313 viviendas, una cifra que multiplica por siete las del año anterior, gracias a los nuevos desarrollos, como Nou Nazaret, que ha tomado el relevo del PAU 5 de la playa de San Juan; o la zona de l'Alqueria, donde se concentran las nuevas viviendas de protección pública que impulsa el Plan Vive de la Generalitat.

En total, durante el pasado ejercicio se iniciaron en la provincia 11.011 viviendas, un 31,8 % más que en 2024 y el mejor registro en 18 años. En concreto, habría que retrotraerse hasta 2007 para encontrar un volumen superior, con 31.163 pisos visados.

Demanda

"La evolución del año ha sido positiva, tras un tercer trimestre con cifras muy destacadas y una tendencia hacia el crecimiento, el dato de este cuarto trimestre nos confirma la tendencia y nos hace pronosticar un inicio de 2026 con actividad a altos niveles. El sector ha respondido a la demanda sostenida con un incremento de la oferta que continuará en los próximos meses", ha comentado Cristina Bordera, presidenta del COAT Alicante.

Un edificio en construcción en la ciudad de Elche. / AXEL ALVAREZ

Con todo, no cabe perder de vista que estas 11.000 nuevas viviendas siguen siendo una cifra muy alejada de las necesidades reales de la provincia, que solo el año pasado creó 16.000 nuevos hogares, a lo que hay que sumar la demanda de los compradores internacionales de segundas residencias, que representan la mitad del mercado. Por poner un ejemplo, en 2003 y 2004 se pusieron en marcha más de 50.000 nuevos inmuebles cada año.

En cuanto a la evolución por municipios, tras Sant Joan, Torrevieja es la segunda población con mayor volumen de casas iniciadas, con 1.184, un 58,3 % más. En tercera posición se sitúa Benidorm, donde siguen los desarrollos en la zona del Ensanche -la segunda línea de la playa de Poniente-, que suma 682 visados. Por su parte, la ciudad de Alicante sumó 677 viviendas iniciadas, muy lejos de lo que registraba hace unos años, una vez construidos la mayoría de proyectos previstos en el PAU 5 o en zonas como Benalúa.

San Miguel de Salinas, en la Vega Baja, es otro de los municipios que experimenta un fuerte impulso, con 674 visados. Dénia, con 517; la Vila Joiosa, con 519; Orihuela, con 505; Elche, con 423; o Pilar de la Horadada, con 362, son otros de los mercados donde los promotores han desplegado con mayor intensidad sus grúas este año.

1.000 millones de inversión

Estas 11.000 viviendas suman un presupuesto de ejecución superior a los 1.000 millones de euros, lo que anticipa un buen año para el empleo en el sector, y supondrá la construcción de 1,7 millones de metros cuadrados.

Para este año, 2026, la presidenta de los aparejadores considera que "la evolución dependerá de los factores que condicionan el inicio de nuevos proyectos, tales como la disponibilidad de suelo y la tramitación de licencias urbanísticas, quedando acreditada la voluntad del sector de generar nueva oferta".