Los taxistas convocan huelga de 24 horas el próximo 25 de febrero

Las buenas palabras del vicepresidente y conseller de Transportes Vicente Martínez Mus han tenido su efecto en la Confederación de Taxistas de la Comunidad Valenciana y las asociaciones han decidido trasladar la convocatoria de huelga de 24 horas del 18 al 25 de febrero. El cambio de fecha da una semana extra al Consell para que pase de las intenciones a los hechos tras anunciar ayer en la asamblea del sector que, en breve, se publicará un nuevo decreto.

Sin embargo, las organizaciones que representan a la mayoría de los profesionales quieren confirmar que las pinceladas expuestas por el responsable autonómico tienen una traducción en una norma que consideran caducada y que no ataja los problemas. En concreto, este servicio público considera que no se ha atajado el problema de competencia desleal de las VTC. Así, los taxistas reclaman al conseller que el apoyo se concrete en plazos y en la posibilidad de ver y estudiar un decreto que desconocen.

El presidente de RadioTaxi Alicante, Paco Sánchez, ha explicado que, "aunque se les ha trasladado el respaldo, la situación lejos de mejorar en los últimos años ha empeorado" y por este motivo, existe unanimidad entre las asociaciones para mantener el paro de 24 horas. En este caso, el sector pararía todo el miércoles 25 de febrero, de doce a doce de la noche. Sánchez ha destacado que en la asamblea que se celebró en la ciudad alicantina se quiso agradecer el gesto del Ejecutivo valenciano y se ha mostrado abierto a llegar, a través del diálogo, a acuerdos concretos.

Parada de taxis en Elche. / AXEL ALVAREZ

Claves

Una de las claves en las próximas semanas será traducir el anunciado fin de las ambigüedades en una norma que no choque con Europa y que, para el sector, debe diferenciar lo que es un servicio público esencial como el taxi de los transportes con conductor. Además, se quiere que se articule un mecanismo que acabe con las carreras urbanas para esos vehículos que, a priori, no pueden hacer.

Por otra parte, Sánchez ha reivindicado la inversión que se ha realizado por parte de los taxistas para modernizar la atención y fomentar las buenas prácticas en lo que se refiere a las demandas de taxis y los servicios programados. El presidente ha recordado que hay diferentes aplicaciones y un canal de whatsapp que hace tiempo supusieron una mejora pensando en el usuario.

Sobre la mesa, el Consell deberá abordar otras "patatas calientes" como la gestión del aeropuerto Alicante-Elche; así como la adaptación del servicio para personas con discapacidad que ha dejado de contar con apoyo económico.