Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaMuere 'Dawson Crece'
instagramlinkedin

El aeropuerto Alicante-Elche sin techo: récord de pasajeros en enero

La terminal alicantina registra 1.106.689 viajeros, un 4,7 % más que el año pasado y los vuelos llegan a las 7.521 operaciones

Nuevo récord en enero tras un 2025 histórico con cerca de 20 millones de pasajeros

Nuevo récord en enero tras un 2025 histórico con cerca de 20 millones de pasajeros

INFORMACIÓNTV

Ana Jover

Ana Jover

Si hay algún operador que marque la desestacionalización turística en la provincia es el aeropuerto y el Miguel Hernández ha arrancado el 2026 con un nuevo récord. Un total de 1.106.689 pasajeros pasaron por la terminal en enero, lo que supone un incremento del 4,7 % respecto al mismo mes de 2025.

El mercado internacional continúa siendo mayoritario y su crecimiento del 6,6 % explica en buena manera la subida y la cifra histórica. Con 950.021 pasajeros de otras nacionalidades, Alicante se reafirma como conexión europea. Los usuarios con pasaporte británico encabezan el tráfico de enero con 288.107 viajeros; seguido de Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174; y 65.543, con Alemania. El anverso de esa realidad, sigue estando en el tráfico nacional que se situó en 155.593 viajeros, un 6,1 % menos.

En cuanto a los vuelos operados, las estadísticas son igualmente históricas. Con 7.521 movimientos gestionados, el aumento es del 5,6 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

En el conjunto de los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros; un 3,3 % más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7 % menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1 % más que en el mismo mes del año pasado.

Noticias relacionadas y más

(noticia en elaboración)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents