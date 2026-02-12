El aeropuerto Alicante-Elche sin techo: récord de pasajeros en enero

Si hay algún operador que marque la desestacionalización turística en la provincia es el aeropuerto y el Miguel Hernández ha arrancado el 2026 con un nuevo récord. Un total de 1.106.689 pasajeros pasaron por la terminal en enero, lo que supone un incremento del 4,7 % respecto al mismo mes de 2025.

El mercado internacional continúa siendo mayoritario y su crecimiento del 6,6 % explica en buena manera la subida y la cifra histórica. Con 950.021 pasajeros de otras nacionalidades, Alicante se reafirma como conexión europea. Los usuarios con pasaporte británico encabezan el tráfico de enero con 288.107 viajeros; seguido de Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174; y 65.543, con Alemania. El anverso de esa realidad, sigue estando en el tráfico nacional que se situó en 155.593 viajeros, un 6,1 % menos.

En cuanto a los vuelos operados, las estadísticas son igualmente históricas. Con 7.521 movimientos gestionados, el aumento es del 5,6 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

En el conjunto de los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros; un 3,3 % más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7 % menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1 % más que en el mismo mes del año pasado.

