Alfredo Serrano, experto cruceros: "Alicante ya forma parte de los destinos del Mediterráneo y no será un puerto refugio"

Dentro del sector turístico, el segmento de cruceros supone una división con un potencial que se materializa en el impacto económico y el crecimiento de las navieras. Con motivo de las octavas jornadas internacionales Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, la ciudad se ha convertido en foro que ha dejado las expectativas en la parte alta. El puerto alicantino se ha colocado entre los diez destinos principales del país por movimiento de pasajeros que, en 2025, se situó por encima de los 250.000 cruceristas. Uno de los ponentes invitado ha sido Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) en España que reúne a todas las grandes navieras del mundo.

Durante su exposición, Serrano dejó dos datos claves de cara al futuro del sector: se espera alcanzar los 42 millones de usuarios en 2028 y que la apuesta por los combustibles sostenibles permiten dibujar un escenario en 2036 en el que se prevé contar con una flota de más de 50 embarcaciones con flexibilidad energética. A partir de un escenario internacional, el director ha elogiado la trayectoria que se ha visto en la ciudad.

-Tras conocer los datos de 2025, ¿cómo queda Alicante?

-Sin duda, creo que Alicante tiene todavía mucho recorrido. Ahora bien, el ritmo de ese crecimiento lo tiene que decidir el propio destino. El sector de los cruceros es muy receptivo al que ocupan las demandas de los destinos. Es verdad que, a veces, hay cambios de los responsables políticos y lo que cuando un día te decían ven, pues luego deja de ser así. Eso está muy mal valorado. Lo que quiere el sector es, sobre todo, tranquilidad, estabilidad y seguridad jurídica; porque se planifica con muchísima antelación y considero que eso es algo que desde Alicante se ha hecho muy bien. Si se continúan haciendo las inversiones de terminal y de infraestructuras, le auguro un buen futuro. Además, ya se encuentra en la décima posición en España. Eso no es poco.

El director de CLIA Alfredo Serrano, durante la entrevista en Alicante. / HECTOR FUENTES

-¿Alicante sigue o seguirá en la órbita de las navieras?

-Las compañías estamos siendo "Mediterráneo" -Alicante incluida- que es un destino apetecible. Además, se está apostando por una desconcentración con respecto a los puertos que están recibiendo ahora mismo más tráfico. Puede que la ciudad era menos conocida hace unos años, pero ahora no es así. A las navieras no hay que explicarles quién es Alicante. No se tiene la percepción de ser un sitio donde el turismo de cruceros puede tener esa contestación que de la que hablaba anteriormente.

-El conflicto palestino reordenó las líneas en el Mediterráneo hace unos años. Con la mejora de la crisis, ¿se corre el riesgo de perder mercado?

-Evidentemente, el Mediterráneo Oriental fue muy castigado durante el conflicto palestino y ahora se aprecia cierta recuperación, que todavía no es ni mucho menos total. Grecia y Turquía están funcionando muy bien, y más al sur, se irá más despacio. El Báltico también sufrió un golpe muy fuerte por el conflicto en Ucrania, con San Petesburgo como principal destino. Al mismo tiempo nos encontramos en un entorno en el cual se están construyendo más y más barcos y la previsión es que continúe, con lo cual, aunque se recuperen, Alicante ya forma parte de los destinos del Mediterráneo y no será un puerto refugio. Creo que no debería suponer un problema.

Serrano, durante su exposición en la jornada de turismo de cruceros. / HECTOR FUENTES

-En ciudades como Barcelona o Valencia, se está pensando en reducir. ¿Se está sabiendo reordenar?

-Es una pregunta complicada. No podemos hablar de España como un único destino. Creo que tenemos ejemplos las cosas se están haciendo bien, y ahí incluyo a Alicante, y otros donde se ha abierto un debate al respecto. Lo que hace unos pocos años era un fenómeno que se consideraba positivo, como es la democratización del turismo, en un periodo muy corto ha pasado a denominarse turismo de masas. Es evidente que cuando tienes un flujo pequeño no necesitas gestión, pero cuando es grande, es imprescindible. Eso ha podido generar en algunos casos un descontento social. Desde luego es un fenómeno que no queremos y hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitarlo. Pero lógicamente no nos corresponde a nosotros decirle a un destino, a una ciudad, como tiene que organizar su movilidad o sus infraestructuras.

-Respecto a las tasas portuarias, ¿los españoles somos competitivos frente a Italia y otros grandes?

-Cada país tiene una norma y cómo se calcula lo que está incluido es diferente. Es lo que se llama la cuenta de escala; lo que sí es cierto es que hay factores que van más allá de esas tasas, donde tenemos margen de mejora. Es todo aquello que tiene que ver con facilitar el aprovisionamiento de los buques y eso no es solamente una cuestión de los costes de la estiba. Hablo del sector agroalimentario, donde Italia tiene una cuota de mercado muy superior. Sus proveedores han crecido a la vez que las propias compañías, pero también hay otros factores y uno de ellos es la falta de competitividad de la estiba y también la falta de conocimiento por parte del propio empresariado local de la oportunidad que supone los concursos.