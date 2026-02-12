Un grupo promotor invertirá 52 millones en un nuevo hospital privado en Finestrat

Nuevo proyecto de hospital privado en la provincia. En este caso en el municipio de Finestrat, donde la promotora inmobiliaria Beetrust -hasta ahora especializada en la construcción de villas de lujo en la zona- prevé invertir más de 52 millones de euros en el que prevé que sea el nuevo establecimiento sanitario privado de referencia en la comarca.

Al menos así se desprende del proyecto que la compañía, a través de la sociedad Beemed, ha presentado al consistorio hasta hace poco presidido por el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ahora sustituido por Nati Algado.

La ubicación escogida es una parcela de uso terciario de más de 13.300 metros cuadrados que permanecía sin edificar en el polígono industrial de La Marina, junto al centro comercial homónimo y al lado también de otras medianas superficies como MediaMarkt. Un emplazamiento con salida casi directa a la N-332 y la comarcal CV-767 bastante próximo a la salida de la AP-7, lo que facilita el acceso de los residentes de toda la comarca, que incluye Benidorm, la Vila, l'Alfàs del Pi o la Nucia.

Vista de los patios interiores del futuro hospital incluida en la documentación remitida al consistorio de Finestrat. / INFORMACIÓN

Una zona donde se concentra un importante núcleo de población extranjera de elevado poder adquisitivo, que representan el público al que pretende dirigirse el establecimiento, según consta la documentación remitida al consistorio. "La combinación de alto poder adquisitivo con una media de edad avanzada es altamente atractiva para el sector de la sanidad privada", señala el documento, que también recuerda que los "no residentes empadronados cuentan en su mayoría con seguros privados extranjeros o afrontan sus gastos médicos mediante el pago personal o pago y reembolso en el país de origen".

Un hecho que ha provocado la aparición anteriormente en la zona de otros establecimientos similares, que han acabado conformando incluso cadenas de hospitales, como es el caso de HCB o del Imed.

El proyecto

El proyecto prevé la construcción de un edificio dividido en diferentes bloques para adaptarse al desnivel del terreno y permitir la existencia de patios interiores que faciliten la entrada de luz y sirvan también de zona de descanso para pacientes y familiares.

El plan funcional incluye una veintena de especialidades que van desde la alergología a la cardiología, pasando por las más habituales. Dispondrá de 107 habitaciones individuales, a las que se sumarán cinco habitaciones VIP, además de 12 boxes de UCI, cuatro quirófanos estándar y otros dos híbridos. También contará con aparcamiento propio.

El presupuesto de ejecución material que se ha presentado al ayuntamiento -la empresa ha declinado realizar comentarios, por el momento- asciende a 52,3 millones de euros, de los que 30 millones corresponden a la obra civil, 18,2 millones a las instalaciones, 1,3 millones a rotulación y mobiliario y el resto a tareas como el control de calidad o la gestión de residuos.

En cuanto al grupo promotor, la sociedad que ha remitido la documentación es Beemed, una mercantil constituida en 2024 y que, al cierre de ese año, tenía como principal activo la parcela, que valoraba en 3,1 millones de euros, según las cuentas que esta sociedad tiene depositadas en el Registro Mercantil.

Una compañía vinculada a la promotora Beetrust, especializada en la construcción de villas de lujo en la zona y cuyo socio único, según el registro, es el empresario Andrey Aleksandrov, y cuyos administradores son Sergiy Lisunov y Artem Aleksandrov, aunque este último también aparece en la web de la compañía como constructor general de la firma.