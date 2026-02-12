Poveda Textil exhibe en Milán sus innovadores tejidos fabricados con restos de palmera y plásticos marinos

Poveda Textil ha llegado a la feria internacional Lineapelle de Milán su selección de tejidos técnicos desarrollados con restos de poda de palmera y plásticos marinos recuperados, dirigidos a los sectores del calzado, la marroquinería y los accesorios. Se trata de una propuesta alineada con los nuevos objetivos del sector, que avanza hacia materiales más duraderos, trazables y con origen certificado.

La firma de Petrer refuerza su posicionamiento como proveedor internacional de tejidos y su apuesta por introducir la innovación en el sector. Su modelo industrial se basa en el control integral del proceso, desde el desarrollo del tejido hasta la producción final, y en una forma de trabajar orientada a ofrecer soluciones fiables y adaptables a las necesidades reales de las marcas.

Entre los desarrollos que Poveda Textil presenta en el certamen italiano destaca Palma Collection, un tejido elaborado a partir de restos de poda de palmera alicantina. Desde la empresa, explican que mediante tecnología propia de adhesivado, se aplica un recubrimiento de origen 100 % vegetal sobre bases textiles con certificación GRS, obteniendo un tejido con acabado natural y prestaciones técnicas aptas para calzado y marroquinería.

Lo que enlaza con la reciente certificación B Corp, una de las acreditaciones internacionales más exigentes en materia de impacto social y ambiental y que, en España, solo poseen alrededor de 300 empresas de distintos ámbitos.

Una muestra de los tejidos de la empresa de Petrer. / INFORMACIÓN

Economía circular

La colección supera ensayos de abrasión, flexión y resistencia química exigidos por las marcas y permite revalorizar un resto vegetal que habitualmente se elimina por incineración. “Con este desarrollo evitamos que esos restos de palmera se quemen y se conviertan en un foco de contaminación. Los utilizamos como materia prima y los transformamos en un tejido industrialmente válido, con características que no se obtienen con otras fibras, como un tacto más soft y una sensación de frescor en el pie que solo se consigue incorporando palmera”, explica explica el director comercial Alberto Andreu.

Según datos facilitados por la compañía, este proceso contribuye a evitar más de 1,5 millones de kilos de dióxido de carbono (CO₂), con un impacto estimado de 520 kilos de CO₂ por tonelada de palma reutilizada. Junto a este desarrollo, la empresa presenta tejidos elaborados con hilo Seaqual, obtenido a partir de plástico marino recuperado, así como colecciones que combinan fibras naturales como el bambú con poliéster reciclado, orientadas a mejorar la transpirabilidad y la resistencia. Además, la compañía compensa el 100 % de las emisiones derivadas de su actividad, de modo que todos los tejidos que salen de sus instalaciones lo hacen sin huella de carbono.

La sociedad cuenta con presencia en Europa, Norte de África y Estados Unidos y, por este motivo, la asistencia en Lineapelle forma parte de la estrategia de expansión en mercados exteriores. De hecho, se apunta a un momento de crecimiento de las exportaciones del sector textil, que aumentan un 4,6 % en 2025 respecto al año anterior.