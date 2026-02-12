Royal Caribbean se posiciona como cuarta naviera de base en Alicante

El rumbo ascendente del turismo de cruceros en la provincia de Alicante ha cogido velocidad. La octava edición de las jornadas internacionales de la Asociacion Alicante Costa Blanca por el turismo de cruceros evidencian que la estrategia de los últimos diez años ha funcionado y que ahora se empiezan a recoger frutos. El primero y lo recordaba el alcalde Luis Barcala, es que la terminal ha pasado de ver la salida de Pullmantur en 2017 a la previsible llegada de una cuarta naviera para fijar el destino alicantino como puerto base.

Las negociaciones con la Royal Caribbean van por buen camino, según confirman fuentes de la organización y, aunque la cautela rodea siempre los acuerdos, la previsión es que la compañía se uniera a MSC, Costa Cruceros y Fred Olsen. La llegada de una cuarta empresa explica que este miércoles se escucharan en el castillo de Santa Bárbara frase como "Alicante no tiene techo". El sector y los ponentes han articulado mensajes positivos, aunque el más destacado es el lanzado por Luis Blanes, director comercial de MSC Cruceros.

La empresa fue la primera en apostar por Alicante como puerto base hace cinco años y este año prevé alcanzar las 24 escalas. Además su responsable ha avanzado que la naviera ya trabaja para cerrar un crecimiento de escalas para 2027. En este sentido, el factor de la desestacionalización juega a favor de ambas partes. Por un lado, la naviera cuenta con la opción de traer una de sus embarcaciones a Alicante y, por otro, Global Ports como gestora de la terminal quiere llenar esos huecos que aún quedan en el calendario.

La ponencia final de las jornadas de cruceros la ha realizado Alfredo Serrano. / HECTOR FUENTES

Encuesta como faro

El encuentro ha servido también para conocer y recordar datos que empujan a Alicante ciudad como destino de referencia en el sector y también evidencian que hay margen para el crecimiento en aspectos variados. El primero, sin duda, la citada desestacionalización. El director de la asociación, Roberto Martínez, ha destacado los principales datos de la encuesta que se realiza a pie de cruceros y la previsión de llegar esta anualidad a los 114 escalas (20 % de crecimiento) y 320.000 cruceristas es viable porque la programación recoge la llegada de embarcaciones ya en meses de invierno, que hasta hace un año eran como una parada técnica. También se sabe por este documento que se valora la seguridad y el clima, pero es que el 63 % ya elige Alicante por el destino, lo que redunda en que luego vuelvan a la ciudad preferentemente.

El segundo apunte es la identificación de los cruceristas como prescriptores del destino. Tanto la concejala de Turismo, Ana Poquet, como el presidente de APHA, Luis Castillo, han valorado esta característica que ha convertido, según los expertos, a Alicante como un destino ya conocido. La mesa de técnicos lo dejaba claro. "Promoción turística y puertos viajamos juntos", ha comentado Mar López, del Patronato de Turismo Costa Blanca. Ganar ese terreno ha abierto una ventana a la que no se renuncia y, en este sentido, las excursiones y las experiencias fuera y dentro de la ciudad han fijado una red con 70 propuestas que ahora mismo se ofertan a las navieras.

Roberto Martínez, José Mancebo y José Manuel Camarero, en la jornada de cruceros. / HECTOR FUENTES

Perfil. La ficha El perfil del crucerista de Alicante son personas de 53 años que viajan en pareja o familia. La mayoría son extranjeros de nacionalidades británica, italiana, francesa y alemana. El 71 % vuelve a pernoctar a la ciudad y el 63 % elige el enclave por conocer el destino. Lo que más se valora es la seguridad (un 4,8 sobre 5). El impacto económico para 2025 se estima en 67 millones de euros que dejaron los 253.000 cruceristas que vinieron a través de las 103 escalas realizadas por 23 navieras. Por día, se considera que deja 84 euros por día si hace escala, 100 euros si se trata de personal de la tripulación y alrededor de 400 euros, si pernocta. Del total de pasajeros registrados, 61.000 visitaron una localidad de la provincia que no fuera Alicante. De ellos, el 21 % eligió Elche como excursión, seguido de otros destinos costeros como Benidorm, La Vila y Altea. Otro 30 % elige el interior de la Costa Blanca, con Guadalest a la cabeza; pero destaca Orihuela (por su centro histórico) y alternativas como Novelda.

Movilidad futura

En tercer lugar, está la movilidad. En la mesa sobre innovación, el director de Comunicación de Vectalia, Ezequiel Moltó, ha explicado que el aproximadamente el 70 % de los 250.000 cruceristas que llegaron al puerto alicantino visitaron la ciudad y una quinta parte utilizaron la lanzadera para llegar al centro de la ciudad. El hecho de contar con datos permite que se haya puesto sobre la mesa, al menos así lo ha confirmado la Autoridad Portuaria por boca de David Nadal, el proyecto para un transporte automatizado para ese tramo que es diferencial para entender la escala como una visita a la ciudad.

Como apuesta de futuro, cabe destacar el acento que ha puesto el ex director de Operaciones de MSC Cruceros, Nicola Cesaro, en el potencial del aeropuerto Alicante-Elche como agente dinamizador para poder aumentar la llegada de turistas internacionales a los cruceros. Cesaro ha relatado como Canarias trabajó la operativa para contar con charter que sirvieran un producto atractivo para los usuarios. Para respaldar esta idea, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, recordó como ya se diseñó hace 20 años una dársena en el aeródromo para que las maletas fueran directas desde los aviones a las embarcaciones y dieran ese servicio a los pasajeros.

En ese escenario, otro de los conceptos que se han repetido es la sostenibilidad. "Además de la medioambiental, que todos tenemos en mente, está la económica", ha indicado el director general de Innovación Juan José Cortés, para lo que la tecnología se sitúa como factor diferencial. En este campo, la experiencia aportada por The Ocean Race ha servido de exponente para que tanto Ayuntamiento de Alicante como el propio Puerto consideren como prioritarios actuaciones como la del desarrollo de un agente de inteligencia artificial municipal de Turismo de la ciudad que ofrezca el inventario del municipio en tiempo real, según ha señalado el concejal Toño Peral.