La alicantina Embention también fabricará sus autopilotos para drones en Estados Unidos

La firma alicantina Embention amplía horizontes. El productor de autopilotos para drones y otros componentes de aviónica acaba de anunciar la puesta en marcha de la que será su tercera fábrica, tras la inicial del polígono de Las Atalayas -donde también tiene su sede central- y la que acaba de entrar en funcionamiento en Emiratos Árabes.

En esta ocasión, la ubicación escogida es Estados Unidos y, en concreto, la ciudad de Los Ángeles, donde se concentra buena parte de la industria aeronáutica de este país. Con este movimiento, Embention no solo quiere ampliar su capacidad de producción -sus instalaciones alicantinas se encuentran en estos momentos a plena capacidad y no tienen posibilidad de expandirse-, sino que también se garantiza el acceso al mercado norteamericano, donde la importación de este tipo de tecnología desde el exterior está prácticamente vetado, según explica el CEO de la firma, David Benavente.

En cualquier caso, la nueva apertura forma parte de un plan más ambicioso de la firma para expandirse a nivel internacional y estar más cerca de sus clientes, ya que el 98 % de sus clientes están en el exterior.

Las instalaciones de Embention en Alicante, en imagen de archivo. / TONY SEVILLA

El primer paso de esta estrategia fue la planta de Emiratos Árabes, que empezó a gestarse hace un año y medio e inició la producción de autopilotos hará unos meses. A finales del año pasado se creó la filial en Estados Unidos y la compañía busca ahora emplazamiento para la que sería su cuarta fábrica.

"Creemos que, una vez que hemos decidido ampliar, lo mejor es hacerlo todo seguido, ya que así aprovechamos la experiencia de poner en marcha una planta en la siguiente", explica el ejecutivo. En cualquier caso, el departamento de I+D seguirá en la central de Alicante, donde Benavente puso en marcha la empresa en 2007, después de trabajar durante varios años para otras compañías del sector.

Facturación

Con más de 700 clientes en cartera -algunos tan destacados como Prime Air, de Amazon, Honda o Toyota-, la firma cerró el año 2024 con una facturación de 12,2 millones de euros y un beneficio neto de casi 4,8 millones.

Entre los últimos lanzamientos al mercado que ha realizado la compañía destacan una serie componentes para facilitar el vuelo de los drones en situaciones de GNS denegado, es decir, cuando falla la conexión GPS con la que suelen guiarse.

Pero, sobre todo, Benavente destaca el LM Veronte, un autopiloto pensado para aparatos de un solo uso. En otras palabras, para el guiado de munición de merodeo -más conocidos como drones suicidas o drones kamikaze-, cada vez más utilizados en conflictos bélicos, como se ha podido comprobar en la guerra de Ucrania.

Un nuevo desarrollo con el que Embention quiere hacerse un hueco en la industria de defensa, uno de los sectores que siempre ha tenido más peso en el negocio de la aeronáutica y que ahora ha cobrado mayor importancia ante la inestabilidad geopolítica que ha surgido en los últimos años.

Más de mil vuelos diarios con Amazon Entre los grandes clientes de Embention se encuentra Prime Air, la división aeronáutica de Amazon, que ya ha empezado a realizar repartos mediante dron en Estados Unidos. En concreto, según apunta David Benavente, los vehículos guiados con la tecnología de la alicantina ya realizan "más de mil vuelos diarios". La intención de la compañía fundada por Jeff Bezos es extender paulatinamente este servicio a otros países, empezando por el Reino Unido.

En este sentido, el fundador de Embention señala que su tecnología siempre ha sido de uso dual y que, en realidad, son sus clientes -los fabricantes de drones o de aviones- los que posteriormente trabajan para la industria militar.

Programa de movilidad

Ante esta expansión, la compañía ha puesto en marcha un programa interno de movilidad, con el que pretende facilitar el desplazamiento de sus trabajadores de Alicante a alguna de las nuevas plantas que se están poniendo en marcha para acelerar la formación de los nuevos empleados y la entrada en funcionamiento de estas instalaciones.

Los autopilotos desarrollados por la firma alicantina permiten se encargan de guiar al dron durante su recorrido, desde que despega hasta que aterriza, sin necesidad de intervención humana y son capaces de tomar las decisiones necesarias ante la aparición de un imprevisto. Así, son capaces de regresar a base ante una avería o de evitar obstáculos que aparezcan en su trayectoria.

De esta forma, el vuelo de los drones es más seguro y se reduce la posibilidad de un accidente que si son manejados manualmente a distancia. En cualquier caso, los productos de Embention también permiten la toma de control manual y en este caso ayudan a estabilizar los vehículos.