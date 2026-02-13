Asaja se desmarca del acuerdo provincial agropecuario en desacuerdo por las subidas salariales

Por primera vez en la historia, Asaja Alicante se ha descolgado del acuerdo del convenio provincial del sector agropecuario. Aunque las subidas salariales saldrán adelante por contar con el respaldo de otra de las patronales, la ausencia de la firma en el acuerdo de la organización es sintómatica de la ruptura del diálogo social. El principal motivo es que consideran "inasumibles las subidas salariales en plena crisis de precios y costes disparados".

El anuncio se realiza un día después de que el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publicara el convenio colectivo citando a Asaja, que ha participado en las negociaciones, pero no firmará el acuerdo. La organización agraria ha venido participando por parte de la representación empresarial en la negociación y firma de estos convenios junto a la Federación de Empresarios de Frutos y Productos Hortícolas (Fexphal) y los sindicatos CCOO, FICA, UGT-PV y Fetico.

El documento prevé incrementos salariales del 2025 de un 3,8%, 2026 un 3,9% y 2027 un 3,5%. Sin embargo, la asociación agraria considera que el texto definitivo ignora la situación límite que atraviesan explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia. "Las subidas aprobadas no guardan proporción con los precios en origen —en mínimos históricos— ni con el encarecimiento continuo de insumos, energía, agua, fitosanitarios y cargas administrativas”, asegura el secretario técnico, Ramón Espinosa.

Presidente y directiva de Asaja Alicante durante el balance de 2025 el pasado diciembre. / INFORMACIÓN

"Además, denunciamos que los convenios colectivos en este país han dejado de tener sentido por la participación sobrevenida de un tercero que es el Gobierno de España con la subida del salario mínimo interprofesional. Deja de tener sentido, por tanto, reunirnos patronal y sindicatos para negociar nada. Pues ya está todo decidido por la vía de la imposición y de manera unilateral", ha añadido. Para Espinosa, "es mejor dejar de participar en esta farsa y, por primera vez en nuestra historia, formamos parte de la patronal de este convenio, pero hemos decidido no firmarlo".

En esta línea, el secretario técnico ha recordado los últimos actos de protesta en la calle, como la reciente tractorada y el balance de 2025, donde se expuso la crisis de rentabilidad y de supervivencia que vive el campo alicantino. "Tenemos que ser coherentes, no toca subir todavía más los elevados costes de producción que tenemos", ha concluido.

Alternativas ante el riesgo

Por estos motivos, la asociación alicantina advierte “que aceptar estas condiciones supondría agravar todavía más la fragilidad económica de los productores, muchos de los cuales trabajan ya por debajo de costes. A la caída de ingresos se suma una presión fiscal y burocrática creciente, que quedó patente en la tractorada celebrada el pasado 29 de enero por las calles de la ciudad".

La entidad considera que, para trabajar por la viabilidad del sector agrario y ganadero, es imprescindible contar medidas estructurales que garanticen precios justos y equilibrio en la cadena alimentaria. Por este motivo, Asaja alerta sobre el riesgo de desaparición progresiva que se está produciendo en aquellos cultivos que requieren de mayor mano de obra en la producción agraria. Los elevados costes de producción, especialmente los incrementos extraordinarios en salarios y seguros sociales ponen en riesgo determinados cultivos emblemáticos de la provincia deAlicante que no pueden mecanizarse como la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y los nísperos de Callosa d’en Sarrià.

Así, reclama reducciones y bonificaciones notables y sostenidas en el tiempo para estos cultivos, que son clave tanto para la economía local como para la preservación del patrimonio agrícola. La organización solicita concretamente una bonificación en la seguridad social, que los trabajadores tengan la misma retribución pero que se reduzca la recaudación, es decir, que se tenga en cuenta una rebaja en los seguros sociales para atenuar estos altos costes sobrevenidos y mantener la actividad de la producción. Y, además, una revisión del índice de módulos en el IRPF, ya que los actuales resultan desproporcionados frente a los costes reales de mano de obra que deben asumir los agricultores.