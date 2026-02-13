Bruselas desbanca a Gatwick en enero como conexión internacional en el aeropuerto alicantino

Las decisiones de las compañías aéreas, en concreto, sus apuestas por la Costa Blanca como destino tienen sus consecuencias y lo cierto es que enero ha dibujado una radiografía repleta de detalles en un nuevo mes récord para el aeropuerto Alicante- Elche. La primera consecuencia es que Bruselas se ha convertido esta mensualidad en el primer punto internacional y ha desbancado a un mítico como el aeropuerto de Gatwick, el cual junto con Manchester suelen ser las referencias en el movimiento de pasajeros. El año pasado por estas fechas el aeródromo belga ocupaba la cuarta posición.

Tras Barcelona, que continúa como primer destino, la conexión con Bruselas ha registrado 43.310 usuarios. El crecimiento experimentado es del 9,2 %, es decir, de cerca de 3.000 pasajeros más que el internacional londinense que se queda con 40.877 usuarios. Por volumen le sigue el de Schiphol (Amsterdam) con 37.238 que se mueve en similares cifras a enero de 2025. En quinta posición, está Manchester Internacional, con 37.119 usuarios, que al igual que la otra terminal inglesa registra una ligera caída.

Así, aunque el pasaje británico sigue siendo el predominante y claramente la referencia en las entradas y salidas en El Altet, enero ha visto por primera vez en mucho tiempo un signo negativo. Los pasajeros con esta nacionalidad ha bajado un 2,8 % (288.107). El descenso no varía la importancia de este mercado, pero sí deja entrever la pujanza con la que los viajeros procedentes de la cornisa atlántica.

Movimiento pasajeros en Alicante. / Fuente: Aena

Junto a Ucrania

En este punto, si se echa un vistazo a las estadísticas resulta interesante ver la pujanza por un lado de los polacos y de sus vecinos. Si se aterriza en el detalle, se observa que los nerlandeses son la segunda nacionalidad con 82.474 pasajeros (2,6 %). A continuación están los de Polonia que suben un 22,2 % y que se quedan a poco menos de tres mil usuarios para lograr ese segundo puesto internacional. Aena registra 79.892. La tercera es la belga que ya mueve a un pasaje de 76.174 usuarios. El aumento es del 12,4 % respecto a enero de 2025.

Geográficamente se trata de la zona más cercana a Ucrania y desde luego, en el caso de los polacos la relación con la compraventa de viviendas en la provincia de Alicante explica el repunte. En los últimos informes inmobiliarios, las tres nacionalidades emergen como nuevos clientes y se han situado como perfiles de compradores preferentes en el litoral alicantino. Desde que estallara la guerra de Rusia contra Ucrania, los polacos vieron en la Costa Blanca una opción para fijar su segunda vivienda.

Por último, dos apuntes interesantes en la foto que deja el inicio del año. Por un lado, la apuesta de Vueling y Trasvasia por Orly se ha traducido en una subida espectacular. La terminal parisina estaba el año pasado por estas fechas fuera del ranking de las principales conexiones con Alicante y ahora se ha situado en el noveno puesto con 26.030 pasajeros. Ha cuadruplicado su volumen. También destaca la mejora de los datos de Dublín que se cuela en decimosegundo lugar con 21.128 visitantes.