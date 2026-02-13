Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere a los 82 años el empresario valenciano Pascual Martí

Fue fundador y presidente de la empresa del sector del electrodoméstico que lleva su nombre

Imagen de archivo de Pascual Martí, entre sus hijos Víctor y José Pascual.

Redacción Levante-EMV

València

El empresario valenciano Pascual Martí Martínez, fundador y presidente de la empresa que lleva su nombre y dedicada al sector del electrodoméstico, ha fallecido este jueves, 12 de febrero, a los 82 años, según ha comunicado la familia.

Martí Martínez pasó "toda una vida dedicada al mundo de los electrodomésticos, a esta empresa y a su familia. Todas las personas que formamos parte de este gran grupo le recordaremos con cariño y profunda admiración por todo lo que ha representado y por el importante legado que ha dejado", ha dicho la familia a través de un comunicado.

Una de las tiendas de Pascual Martí.

Con más de 50 años de trayectoria, Pascual Martí se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de electrodomésticos y tecnología en la Comunitat Valenciana, combinando atención personalizada, innovación y la cercanía propia del comercio local.

El velatorio por Pascual Martí Martínez se celebrará desde este jueves 12 de febrero a las 17 horas y hasta las 21 horas y el viernes 13 de febrero desde las 9 horas y hasta las 17 horas, horario de la misa, en el cementerio Parque de la Paz, en Godelleta.

