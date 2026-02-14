Más de 20.000 viviendas en venta en Alicante: así es la oferta de obra nueva en la provincia

La fuerte demanda registrada en los últimos años, que ha provocado que se agotara el stock de viviendas existente, ha animado a las promotoras a acelerar la comercialización de nuevos proyectos para aprovechar el momento. Unos proyectos que, en muchos casos, solo existen sobre plano y cuya entrega se prevé para varios años vista.

En estos momentos pueden encontrarse en el mercado hasta 1.427 proyectos que van desde villas independientes hasta grandes complejos de cientos de pisos, y que en total suman más de 20.000 viviendas, de acuerdo con los datos de las webs MetaInmo y EstateNearMe, que facilitan información de toda la oferta existente gracias al barrido que realizan de la web.

Sin duda, uno de los motivos que ha llevado a esta eclosión es la continua escalada de los precios, que ha mejorado los márgenes del sector, a pesar del importante encarecimiento que también han experimentado los costes. En cualquier caso, la horquilla en la que se mueven los distintos proyectos según su tipología o su ubicación es enorme, de acuerdo con los datos aportados por estos portales, impulsados por los emprendedores Viktor Tishchenko y Juan Giner.

Horquilla de precios

En el extremo más barato, pueden encontrarse pisos de un dormitorio en poblaciones del interior por apenas 51.000 euros. Eso sí, son el equivalente a los "restos de serie", es decir, viviendas que se han quedado sin vender en algunas promociones por su escaso tamaño o mala distribución. Por el contrario, la vivienda de obra nueva de mayor precio es una villa de lujo en Xàbia, que se anuncia por el módico precio de 4,37 millones de euros.

Un bloque en construcción. / AXEL ALVAREZ

Más allá de estos casos excepcionales -sobre todo por lo que respecta al más bajo-, el coste medio de los pisos de nueva construcción que pueden adquirirse en este momento en el conjunto de la provincia asciende a 290.000 euros. Una cantidad que no está, ni mucho menos, al alcance de todos y que significa, por ejemplo, que los compradores deben disponer de unos ahorros de cerca de 90.000 euros (el 20 % del coste más otro 10 % para los gastos) para poder acceder a ella.

Con piscina

En cuanto a las características, las viviendas que se construyen actualmente difieren bastante de los bloques de pisos que dominaban el sector hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, según los datos recabados por estos portales, hasta el 80 % de las promociones en venta en estos momentos cuentan con piscina, a la que se suman zonas ajardinadas y de recreo en el 70 % de los casos. Igualmente, un porcentaje similar dispone de garaje y trastero.

Unas zonas comunes que dejan claro cual es el público mayoritario del sector en estos momentos, en el que dos de cada tres casas que se construye acaban en manos de compradores internacionales, con un elevado poder adquisitivo. De hecho, hasta hace muy poco casi toda la obra nueva se destinaba al sector turístico y no ha sido hasta los últimos años cuando han vuelto las promociones de tamaño medio en los centros urbanos, destinados a la población local.

Y, ¿con cuánta antelación se comercializan estos proyectos? MetaInmo y EstateNearMe han analizado el caso concreto de los ocho municipios con más proyectos a la vista -Finestrat, Calp, Xàbia, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Moraira, Orihuela y Alicante-, que suman unas 315 promociones en comercialización. De ellas, aproximadamente un 20 % está previsto que se entreguen este año y otro tanto el próximo ejercicio, lo que significa que un 60 % de las viviendas que se prevén en la provincia todavía tardarán al menos dos años en entregarse.