Más de 20.000 viviendas en venta en Alicante: así es la oferta de obra nueva en la provincia
Los precios oscilan desde los 51.000 euros que piden por un piso de un dormitorio en el interior de la provincia a los casi 4,4 millones por una villa de lujo en Xàbia
La fuerte demanda registrada en los últimos años, que ha provocado que se agotara el stock de viviendas existente, ha animado a las promotoras a acelerar la comercialización de nuevos proyectos para aprovechar el momento. Unos proyectos que, en muchos casos, solo existen sobre plano y cuya entrega se prevé para varios años vista.
En estos momentos pueden encontrarse en el mercado hasta 1.427 proyectos que van desde villas independientes hasta grandes complejos de cientos de pisos, y que en total suman más de 20.000 viviendas, de acuerdo con los datos de las webs MetaInmo y EstateNearMe, que facilitan información de toda la oferta existente gracias al barrido que realizan de la web.
Sin duda, uno de los motivos que ha llevado a esta eclosión es la continua escalada de los precios, que ha mejorado los márgenes del sector, a pesar del importante encarecimiento que también han experimentado los costes. En cualquier caso, la horquilla en la que se mueven los distintos proyectos según su tipología o su ubicación es enorme, de acuerdo con los datos aportados por estos portales, impulsados por los emprendedores Viktor Tishchenko y Juan Giner.
Horquilla de precios
En el extremo más barato, pueden encontrarse pisos de un dormitorio en poblaciones del interior por apenas 51.000 euros. Eso sí, son el equivalente a los "restos de serie", es decir, viviendas que se han quedado sin vender en algunas promociones por su escaso tamaño o mala distribución. Por el contrario, la vivienda de obra nueva de mayor precio es una villa de lujo en Xàbia, que se anuncia por el módico precio de 4,37 millones de euros.
Más allá de estos casos excepcionales -sobre todo por lo que respecta al más bajo-, el coste medio de los pisos de nueva construcción que pueden adquirirse en este momento en el conjunto de la provincia asciende a 290.000 euros. Una cantidad que no está, ni mucho menos, al alcance de todos y que significa, por ejemplo, que los compradores deben disponer de unos ahorros de cerca de 90.000 euros (el 20 % del coste más otro 10 % para los gastos) para poder acceder a ella.
Con piscina
En cuanto a las características, las viviendas que se construyen actualmente difieren bastante de los bloques de pisos que dominaban el sector hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, según los datos recabados por estos portales, hasta el 80 % de las promociones en venta en estos momentos cuentan con piscina, a la que se suman zonas ajardinadas y de recreo en el 70 % de los casos. Igualmente, un porcentaje similar dispone de garaje y trastero.
Unas zonas comunes que dejan claro cual es el público mayoritario del sector en estos momentos, en el que dos de cada tres casas que se construye acaban en manos de compradores internacionales, con un elevado poder adquisitivo. De hecho, hasta hace muy poco casi toda la obra nueva se destinaba al sector turístico y no ha sido hasta los últimos años cuando han vuelto las promociones de tamaño medio en los centros urbanos, destinados a la población local.
Y, ¿con cuánta antelación se comercializan estos proyectos? MetaInmo y EstateNearMe han analizado el caso concreto de los ocho municipios con más proyectos a la vista -Finestrat, Calp, Xàbia, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Moraira, Orihuela y Alicante-, que suman unas 315 promociones en comercialización. De ellas, aproximadamente un 20 % está previsto que se entreguen este año y otro tanto el próximo ejercicio, lo que significa que un 60 % de las viviendas que se prevén en la provincia todavía tardarán al menos dos años en entregarse.
La oferta en los principales municipios
Finestrat
● Volumen: 51 promociones (la ciudad con mayor número de promociones en la provincia).
● Tipología dominante: resorts plurifamiliares (2–3 dormitorios) y villas de 3–4 dormitorios con piscina privada.
● Precio típico: 275.000–550.000 en apartamentos; 500.000 –1.200.000 euros en villas.
● Rasgo distintivo: Fuerte cartera de proyectos; un 64 % clasificado como futura promoción. La proximidad a Benidorm y Villajoyosa genera sinergias; los compradores comparan la obra nueva en Finestrat con Benidorm para valorar vistas al mar y servicios.
Calp
● Volumen: 43 promociones, centradas en villas de lujo y torres de apartamentos.
● Alturas: edificios de hasta 18 plantas; la altura media entre las promociones analizadas es de 6,8 plantas.
● Precio típico: apartamentos 500.000–650.000 (2–3 dorm., 150 metros) y villas entre 1,4 y 2,1 millones.
● Rasgo distintivo: Predominio de obra terminada. Las viviendas con vistas al Peñón de Ifach elevan el precio medio a 4 200 euros por metro. Se recomienda comparar con Moraira para ver viviendas similares a menor precio.
Xàbia
● Volumen: 40 promociones.
● Tipología dominante: Villas de 3–5 dormitorios; escasez de apartamentos (solo un par de complejos plurifamiliares).
● Precio típico: Villas desde 1,1 millones a más de 4 millones (superficies 350–570 metros). Apartamentos desde 280.000 euros. .
● Rasgo distintivo: Mercado de lujo, con acabados de alta gama (piedra natural, madera, domótica). Alta demanda de compradores internacionales; muchos proyectos sin fecha. Comparte perfil con Moraira y Dénia, por lo que conviene revisar el listado de obra nueva en estas ciudades.
Pilar de la Horadada
● Volumen: 39 promociones, combinando bungalows, adosados y villas.
● Producción anual: 42 % de promociones con entrega en 2026.
● Precio típico: Apartamentos de 2 hab. desde 240.000; villas de 3 hab. desde 375.000.
● Rasgo distintivo: Mercado equilibrado entre primera y segunda residencia; competencia fuerte con Torrevieja y San Pedro del Pinatar. Destacan dotaciones como piscina, aerotermia y suelo radiante.
Torrevieja
● Volumen: 37 promociones (uno de los mercados más activos).
● Tipología dominante: Apartamentos de 2–3 dormitorios, muchos en edificios de 5–6 plantas; y villas con piscina privada.
● Precio típico: Apartamentos desde 175.000 a 450.000 euros; villas desde 390.000 a 1,5 millones.
● Rasgo distintivo: La ciudad compite con Pilar de la Horadada y Orihuela en oferta de segunda residencia, por lo que los compradores comparan "obra nueva Torrevieja2 con estos municipios cercanos.
Moraira
● Volumen: 31 promociones (predominan villas de lujo).
● Tipología dominante: Villas de 3–4 dormitorios con superficies 250–450 metros y precios de 1,3–2,5 millones.
● Precio típico: Mercado de altísima gama; precios medios superiores a 1,6 millones.
● Rasgo distintivo: Foco en compradores internacionales; pocas fechas de entrega publicadas. Los proyectos se comparan con los de Xàbia y Calp por su proximidad y nivel de lujo.
Orihuela
● Volumen: 30 promociones con fuerte presencia en la costa.
● Tipología dominante: Mixto: resorts con apartamentos 2–3 hab. y villas adosadas en campos de golf.
● Precio típico: Apartamentos desde 220.000; villas desde 375.000 hasta 1,35 millones.
● Rasgo distintivo: Muchas promociones sin fecha de entrega concreta (33 %), gran variedad de tipologías y proyectos futuros en desarrollo. Los compradores suelen comparar este mercado con Torrevieja y Pilar de la Horadada por la proximidad.
Alicante
● Volumen: 27 promociones urbanas.
● Tipología dominante: Edificios plurifamiliares de 6–15 plantas con pisos de 2 y 3 dormitorios.
● Precio típico: Pisos de 2 hab. desde 320.000; de 3 hab. entre 370.000 y 550.000 euros.
● Rasgo distintivo: Obra nueva en barrios emergentes como San Blas‑PAU y playa de San Juan; buena dotación de piscinas, jardines y garajes. La ciudad se compara con Benidorm y Elche para analizar precios y altura de los edificios.
