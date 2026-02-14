Alcoy y su área de influencia tiran de la rehabilitación de pisos en Alicante

Una de las fortalezas económicas de la provincia de Alicante ha vuelto a demostrar su razón de ser. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) acaba de publicar los datos de 2025 sobre el visado de proyectos y las estadísticas sitúan a la provincia con una cuota del 9,2 % del total nacional (36 millones de metros cuadrados) y a un ritmo de crecimiento muy superior en residencial. Así, por un lado, destaca la línea de crecimiento sostenida en el tiempo de la rehabilitación de vivienda con Alcoy a la cabeza y, por su peso, la de obra nueva.

El repunte destacado de todo lo que es mejora de residencial se eleva hasta un 76,9 % más respecto a 2024. Con este acelerón, el avance es "notable", según reconoce el propio colegio. Los 275.721,66 metros cuadrados visados. En cambio, en este apartado la adecuación del no residencial retrocede un 8,8 % y se queda en 151.833,14 metros cuadrados. Aun con este descenso puntual, el CTAA subraya que las reformas y mejoras del parque edificado mantienen una línea de crecimiento sostenido en los últimos años.

En obra nueva residencial, la superficie total visada en 2025 alcanzó los 1.393.967,03 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 24,4 % respecto a 2024. Por su parte, la obra nueva no residencial sumó 1.543.930,12 metros cuadrados, con un crecimiento del 15,8 % en comparación con el año anterior. "Estas cifras confirman el vigor de un mercado que mantiene la confianza, especialmente en las zonas costeras y urbanas", según refleja el informe de los Arquitectos.

Evolución de la obra de rehabilitación visada en la provincia de Alicante. / Fuente: CTAA

“Los datos muestran un escenario de recuperación consolidada, con la obra nueva como motor principal, pero también con un avance muy significativo de la rehabilitación, especialmente en vivienda. Esto responde a las ayudas que, por parte de algún ayuntamiento, se han implementado para favorecer la regeneración del parque inmobiliario y la sostenibilidad”, señala el presidente del CTAA, Emilio Vicedo.

Al alza

El valor de la rehabilitación tiene, además, un componente territorial a destacar. Durante la pasada anualidad, Alcoy y su área de influencia han liderado el ranking provincial de acuerdo con la superficie visada. El Colegio agrupa los datos por vocalías, que es la denominación técnica, y se puede ver cómo la zona norte del interior supera a los puntos costeros, donde el sector en obra nueva lleva la batuta.

En el detalle, se observa como Alcoy ha triplicado la superficie rehabilitada y ha pasado en un año de 28.685 a 95.229 metros cuadrados. Es la mayor registrada en los últimos cuatro años en la provincia. Le siguen Alicante (77.446 m2), la Marina Alta (72.761), Marina Baixa (72.191); Vega Baja (69.449); Elda (46.797) y Elche (47.883). En el caso del área ilicitana esta última posición contrasta con la de 2024 que fue la segunda en la provincia. Solo fue superior el ámbito rehabilitado en la costa norte.

Comparativa en Alcoy por superficie de los proyectos. / Fuente: CTAA

Tipología. Más densidad Los visados también permiten observar cómo es el interior de los pisos o apartamentos. El Colegio apunta a "más vivienda plurifamiliar y mayor densidad", pues se cerró 2025 con 9.875 edificaciones residenciales de obra nueva, de los cuales, 8.063 plurifamiliares y 1.812 unifamiliares. El reparto refuerza la "tendencia hacia modelos de mayor densidad urbana. Por municipios, el crecimiento se concentra en puntos como principalmente ligados al litoral, excepto en la comarca de l'Alacantí. En concreto, y respecto a la obra nueva, la entidad indica que el mayor número de vivienda se registró en el municipio de Torrevieja con 1.281 y un crecimiento del 9,7 %. En la lista de destacadas, también está Elche, que pasa del millar (1.028). A partir de ahí, todas las localidades están por debajo de esa barrera. Por orden cuantitativo les siguen Sant Joan d'Alacant (896 viviendas), Alicante (646), Finestrat (437), San Miguel de Salinas (432), Benidorm (388) y Orihuela (363).

En cuanto a la vocalía alcoyana, hay que destacar también que si se compara con la superficie de la obra nueva, se deduce que las mejoras tienen un papel relevante. Tanto en 2023 como el pasado ejercicio, los proyectos de rehabilitación han tenido mayor cuota. Es cierto que el 2025 fue inusual, pero su subida exponencial explica el crecimiento en el conjunto de la provincia.

Dentro del ejercicio pasado, el Colegio de Arquitectos ha reforzado sacado los datos a partir de los resultados semestrales. En el periodo de julio a diciembre, se confirmaron que el empuje de los últimos años no era estacional. "El tirón se intensificó, además, en la segunda mitad del año, donde la obra nueva residencial visada se situó en 768.010,31 metros cuadrados, un 43,5 % más que en el mismo periodo de 2024. En el caso del ámbito no residencial, el segundo semestre cerró con 882.609,71 metros cuadrados, lo que representa un aumento del 37,7 %. Asimismo, el empuje de la vivienda sostuvo el incremento en rehabilitación, con 123.240,99 metros cuadrados visados entre julio y diciembre (66 % respecto a 2024), mientras que el ámbito no residencial cayó un 18,4 %, hasta 87.730,28 m2.