Alhambra Guitarras, el arte hecho empresa y marca global

Desde hace una semana, Alhambra Guitarras luce en su estantería de premios el de "Bien Hecho en España" concedido por el Ministerio de Industria. Este sello guarda una historia repleta de acordes que la empresa lleva escribiendo desde hace 60 años. Con cerca de 100 empleados, un volumen de facturación que ronda los 9 millones de euros y un 72% de ventas en exportación, esta sociedad ha generado un negocio sólido que seduce a cantantes como Joaquín Sabina o a gigantes como Inditex.

Las cifras colocan a Alhambra Guitarras, desde Muro de Alcoy (Alicante), en una liga muy concreta: la de las compañías capaces de convertir un oficio tradicional en una marca global. La firma declara presencia en más de 80 países y alimenta esa internacionalización con un calendario de ferias que funciona como termómetro del sector y que van desde Estados Unidos, a Italia, Alemania o China.

Esa fotografía económica se resume en las cualidades que el jurado de los galardones señaló: la capacidad para “armonizar la tradición de la rigurosa construcción artesanal de la guitarra española con los estándares de gestión más modernos”. Y en el calendario de actos se suma un segundo foco: el próximo 19 de febrero será reconocida con un “Importantes” del INFORMACIÓN, perteneciente al grupo Prensa Ibérica.

Dos de los Luthieres. A la izquierda Javier Mengual, a la derecha Juan José Pérez / Juani Ruz

Con los números por delante, la empresa quiere empezar la historia por el origen. “Este premio ha supuesto para la empresa el broche de oro a nuestro 60 aniversario, un reconocimiento a 60 años de trabajo, de dedicación por y para el instrumento, por y para la guitarra española”, destaca Valerià Torregrosa, director general de Alhambra Guitarras. Y añade, mirando a lo que viene: “Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de recibir de las manos de Su Majestad el Rey el espaldarazo para continuar”.

En la actualidad, la producción se fija en unas 30.000 a 35.000 unidades anuales. Siete de cada diez acaban en otros paises, ya que el mercado nacional absorbe tan solo el 28 % del volumen de ventas. Quizás por eso, el calendario ferial es una herramienta que se cuida. La delegación de Alhambra Guitarras acaba de regresar del certamen de Namm Show en la ciudad californiana de Anaheim a la que acuden desde hace más de 30 años. Está considerada como una de las citas más influyentes para fabricantes de instrumentos, tecnología de audio, soluciones creativas y profesionales del sector musical. El año se prolongará con visitas a Mondo Musica en Cremona (Italia); Guitar Summit, en Mannheim (Alemania) y, en octubre, Music China en Shanghai.

El arraigo

Torregrosa insiste en que el galardón no se entiende sin el taller que es el que aporta un valor diferencial en el mercado. En Alhambra, ese “sin prisas” se traduce en control del proceso y especialización, pues no solo se fabrica, se ajusta. La producción se realiza de manera íntegra en esta población del interior de la provincia de Alicante de poco más de 9.000 habitantes. Esta circunstancia también le convierte en un empleador de proximidad, que es una cualidad que define el propio modelo de negocio.

El taller se puede definir como un espacio de “artesanía pura” donde se preservan técnicas de luthería tradicional como un activo cultural. Además, su crecimiento está asociado a un plan de Responsabilidad Social Corporativa que explica por qué sus premios se viven como un triunfo colectivo. De hecho, el fallo del jurado también destacó el eje de la “sostenibilidad y conciencia ambiental”, con políticas activas para reducir el impacto en el entorno y una gestión ética de las materias primas.

El trabajo artesano y la experiencia definen a esta empresa de guitarras de Muro de Alcoy. / Juani Ruz

La distinción llega además en vísperas de un movimiento de marca: la empresa prepara para 2026 una campaña con el mensaje “Yo sí soy española”, con la que reivindica autenticidad y valor de producto nacional frente a la estandarización global.

La proyección, nacional e internacional, y la reputación se ha ganado en escenarios con alianzas muy diversas. En 2023, Alhambra Guitarras fue la firma elegida para Inditex para vestir su colección de invierno denominada Música. La compañía vendió un número limitado de guitarras en sus tiendas de referencia mundial a 399 euros. La campaña publicitaria se hizo sola.

El relato se completa con los escenarios. La empresa se define como líder mundial en guitarras clásicas, flamencas y acústicas de alta calidad y enumera artistas que han confiado en sus instrumentos con nombres como Café Quijano, Mafalda Cardenal, Álvaro Urquijo, Gonzalo Hermida, Ruth Lorenzo, entre otros artistas. En ese grupo destaca Joaquín Sabina. Las guitarras alicantinas sonaron en la gira de despedida del cantante madrileño y lo hicieron a partir de una fabricación hecha a medida y gusto del maestro. El resultado se compartió en redes sociales y, de nuevo, la alianza remó a favor de la reputación de la compañía murera.

En el taller, el trabajo también tiene nombres como el Javier Mengual y Juan José Pérez. Son dos de los luthieres retratados, dos manos expertas que ponen cara al oficio y que dan forma a productos que van desde modelos ya afinados a los citados encargos particulares. Son obras que requieren meses de trabajo y su horquilla de precio va desde los 2.800 euros hasta los 8.000 euros, a un infinito sin desvelar.