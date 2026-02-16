De los 3.000 euros de Ondara a los 26.000 de Benidorm: así están los precios de las plazas de parking en Alicante

Si el precio medio de los coches se ha disparado en los últimos años, aparcarlos no resulta mucho más barato. El aumento del número de vehículos en circulación ha convertido en misión casi imposible estacionar en la calle, lo que ha favorecido que las plazas de garaje se encarezcan considerablemente, hasta niveles en ocasiones prohibitivos. Una oportunidad que tampoco han perdido de vista los inversores, ya que se trata de un producto que permite obtener una rentabilidad más que interesante, arriesgando un importe mucho menor que con una vivienda.

El resultado es que el coste de las plazas de garaje encadenan ya cinco años consecutivos de crecimiento, aunque también es cierto que en 2025 el ritmo de subida se ralentizó y pasó del 14,3 % del ejercicio anterior, a un 4,5 %.

Esto significa que una plaza media en el conjunto de la Comunidad Valenciana ya ronda los 11.900 euros, de acuerdo de los datos del portal inmobiliario Fotocasa, frente a los 7.700 que valía en 2021. Se trata de una cifra algo inferior a la media nacional, puesto que en el conjunto del país los garajes ya superan los 14.000 euros de media.

La autonomía más cara es el País Vasco, donde la media de los garajes ya se sitúa en 20.635 euros. En Baleares están por 19.712 euros; mientras que en Andalucía son 15.561 euros. En el lado opuesto, en Murcia se encuentran las plazas más asequibles, con 9.792 euros.

Datos locales

Dentro de la provincia también se dan importantes diferencias, según los datos del portal. La población de toda la Comunidad Valenciana donde más subieron los precios el año pasado fue Crevillent, con un incremento del 58,9 % en un solo ejercicio, hasta los 12. 643 euros. Sin embargo, el coste más elevado sigue estando en Benidorm, donde los garajes son auténticos artículos de lujo, como ocurre con todo lo que tenga que ver con el ladrillo.

Adquirir una plaza para aparcar el coche bajo llave en la capital turística de la Costa Blanca ya cuesta una media de 25.945 euros, un 3,5 % más que el año anterior y por encima, por ejemplo, de lo que hay que desembolsar en València, que asciende a 20.792 euros.

Un parking público en Benidorm. / DAVID REVENGA

El segundo municipio más caro de la provincia es la ciudad de Alicante, con 19.434 euros, un 8,7 % más; seguido por los 16.187 de La Vila (+3,3 %). Otras poblaciones donde los precios escalaron con intensidad el año pasado fueron Elda, con un 20,6 %, hasta los 12.279 euros; Torrevieja, con un encarecimiento del 17 %, hasta los 12.713; o Elche, que experimentó una subida del 13,6 %, hasta los 12.736 euros.

En el lado opuesto, los aparcamientos más baratos de toda la provincia pueden encontrarse en Ondara, con solo 3.060 euros, una cantidad que, además, se redujo un 2,7 % con respecto al periodo anterior.

Y es que, pese a la tendencia general, también hubo poblaciones donde los garajes en venta han perdido valor, por diversas circunstancias. Es el caso de Petrer, donde los aparcamientos disponibles en estos momentos cuestan un 22,2 % menos que en 2024, con una media de 6.410 euros. También caen un 21,4 % en Aspe, hasta los 6.067 euros o Villena, con un 18,9 % de descenso, hasta los 5.533 euros de media.

Valoración

"Aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7% a nivel nacional). Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024. Sin embargo, la brecha territorial sigue siendo enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona vemos ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 25.000 euros, convirtiendo el garaje en un activo casi de lujo", comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.