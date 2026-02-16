Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros

CC OO carga con fuerza contra un modelo de desarrollo turístico, el de las segundas residencias y los apartamentos turísticos, que, a su juicio, está detrás de la actual crisis habitacional y de la falta de viviendas a precio asequible. Y lo hace con un informe con unas conclusiones demoledoras: para que un alicantino pudiera pagar en estos momentos un alquiler sin pasar apuros económicos -es decir, sin destinar a este fin más del 30 % de sus ingresos, tal y como recomiendan los expertos- necesitaría ganar 3.600 euros mensuales. Una cantidad a la que ni siquiera aspiran la mayoría de profesionales de la provincia.

El sindicato ha escogido la librería 80 Mundos -que tuvo que trasladarse de su ubicación original debido a la transformación en apartamentos turísticos del bloque en el que estaba- para presentar un informe en el que, no solo se pide una moratoria general para este tipo de inmuebles, sino también la reversión de los que ahora mismo tienen esta finalidad para incorporarlos al parque de vivienda habitual.

La secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja, y la de Juventud, Acción Sindical y Formación del sindicato, Mary Cueva, han sido las encargadas de desglosar los datos del estudio, que han denominado Turistificación vs. Derecho a la vivienda.

Inversión

El documento señala que, desde los años 60, en la provincia "se prioriza sistemáticamente la vivienda como inversión", primero con el desarrollo del llamado turismo residencial y la dedicación de buena parte de lo que se construye a segundas residencias, y posteriormente con la llegada de las viviendas turística y las plataformas tipo AirBnB.

Un edificio en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

Un modelo que ha deparado en unos precios del ladrillo muy elevados y unos salarios muy bajos. De esta forma, se pone de relieve que el alquiler medio en la provincia ya alcanza los 1.130 euros mensuales, por lo que, para cumplir la recomendación de no superar el 30 % de los ingresos destinados a pagar la vivienda, se necesitaría un salario de 3.600 euros.

Un desfase que se agrava en el caso de los jóvenes. Así, el informe compara los ingresos medios de los residentes de entre 25 y 30 años con los precios de las rentas en diversos municipios de la zona, con resultados aún peores. Por ejemplo, teniendo en cuenta que los ingresos medios de los jóvenes de Alicante es de 1.500 euros, un residente en esta ciudad necesitaría destinar el 50 % de su sueldo para pagar un piso de una habitación, porcentaje que se dispara al 67 %, en el caso de los pisos de dos o tres cuartos.

En el caso de Benidorm serían necesario el 59 % del sueldo medios -1.200 euros, en este caso- para un apartamento pequeño, y el 75 % para uno mediano; porcentaje que se va hasta el 87 % en el caso de los jóvenes que residen en Dénia.

En las tres ciudades, lo único que un joven se puede permitir sin comprometer el resto de gastos básicos es una habitación en un piso compartido.

"Competencia insalvable"

Quienes opten por la compra tampoco lo tienen mucho mejor, por lo que el informe califica como "competencia desleal e insalvable" que suponen los compradores extranjeros. Unos compradores que sólo en 2024 adquirieron 20.169 inmuebles y que son en buena parte los responsables de que más del 70 % de las operaciones se realicen al contado.

Junto a lo anterior, CC OO también denuncia la existencia de un volumen de viviendas vacías muy superior a las 50.000 que calcula el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) para las tres comarcas analizadas (l'Alacantí, Marina Alta y Marina Baixa). Así, solo en la ciudad de Alicante el sindicato calcula la existencia de entre 18.000 y 20.000 inmuebles que nadie utiliza; a los que hay que sumar unos 9.000 en Benidorm; hasta 5.800 en Dénia; o 4.200 en Xàbia.

Viviendas que en un porcentaje significativo se encontrarían "retenidas" -es decir, sin darles ningún uso- con finalidad puramente especulativa, de acuerdo con los autores del informe.

La nueva secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja, en su despacho. / Alex Domínguez

Del mismo modo, desde el sindicato también señalan que la cifra de viviendas turísticas es entre un 20 % y un 40 % superior a la que establece el registro autonómico. Así, en la ciudad de Alicante habría unas 8.500 frente a las 4.900 que recoge la Generalitat y en Torrevieja serían 13.276 frente a las 9.483 contabilizadas por el Consell.

Ante esta situación, el informe denuncia el escaso nivel de la protección pública y la descoordinación que existe, con la legislación sobre viviendas turísticas como el ejemplo más palpable, donde todos los partidos sostienen posiciones diferentes, según el municipio de que se trate.

Propuestas

Tras analizar las respuestas que distintos países están ofreciendo a la crisis habitacionales -desde el modelo que califica como "mercantilista" de Canadá, con una grave crisis de acceso a la vivienda, al intervencionista de Viena, donde buena parte del parque inmobiliario es público y no hay apenas problemas-, el informe realiza una serie de propuestas para revertir la situación actual.

La primera pasa por un nuevo marco regulatorio para las viviendas turísticas, que empiece por una moratoria general y que incluya un plan de "transición" para devolver estos inmuebles al mercado de primera residencia. La segunda sería la regulación "efectiva y vinculante" de los precios; y la tercera un "plan de choque" para la "expansión masiva del parque público de vivienda de alquiler". También el reforzamiento de las inspecciones.

En cuanto a la vertiente económica de la turistificación, el informe aboga por potenciar la industria, aumentar la inversión pública en I+D+i y el establecimiento de una tasa turística que, entre otras cosas, debe destinarse obligatoriamente a financiar las políticas de vivienda.