El viento provoca pérdidas de más de seis millones en el campo alicantino

Primeras estimaciones de los daños provocados por los fuertes vientos de estos días en el sector agrícola. La Unió Llauradora estima que los 25 días seguidos de temporales con viento, algunos de ellos con especial fuerza, han provocado unas pérdidas en las cosechas superiores a los 26 millones en el conjunto de la Comunidad Valenciana, de los que más de seis millones se concentran en las comarcas alicantinas.

Una cantidad que no incluye los numerosos desperfectos que el viento también ha provocado en las infraestructuras, en especial en los invernaderos, que todavía deben ser cuantificados, según la misma organización agraria.

Los principales daños se centran en los cítricos pendientes de recolección que han sufrido tanto la caída directa del fruto a tierra como el rameado, es decir, las marcas en la piel producidas por el golpeo de las ramas e, incluso en algunos casos, la defoliación de hojas.

En los últimos días se están recibiendo bastantes partes de siniestro de seguros para comunicar daños directamente en la cosecha y por rameado, sobre todo de variedades más sensibles al viento como las mandarinas Ortanique y Nadorcott y las variedades de naranjas Valencia Late y Lane Late.

Naranjas caídas por las fuertes rachas de viento. / INFORMACIÓN

El rameado no afecta a la calidad interna del fruto, pero afecta a la comercialización en fresco. La consecuencia inmediata es un aumento del destrío en almacén con partidas que, por criterios estéticos, deben destinarse a industria. Carles Peris, secretario general de La Unió, considera que "en un momento en que los precios para fresco se mantienen altos en esta segunda parte de campaña, la derivación a industria supone una merma significativa y se traduce en pérdidas directas para el agricultor".

Aguacate y alcachofa

La cosecha de aguacate, de la principal variedad cultivada en la Comunidad Valenciana como es la Lamb Hass y que empezaba su recolección en apenas unos días, también se ve muy afectada por la sucesión de temporales.

Otro cultivo dañado son las hortalizas, fundamentalmente las alcachofas, coliflores, lechuga y endivias, además de destrozos en los invernaderos, como también las telas que cubren la cosecha de kiwi. Los temporales han provocado así mismo un retraso en la recolección de chufa y en la siembra de algunas hortalizas.

El viento de poniente también impide que los frutales acumulen las necesarias horas frío y provoque una floración avanzada que puede repercutir en la próxima campaña y más ante una previsible bajada de las temperaturas.

Placas solares

También se observan daños en estructuras agrícolas (vallas e invernaderos) e infraestructuras hidráulicas donde el fuerte viento incluso ha arrancado placas solares en algunas comunidades de regantes, provocando un grave perjuicio a la capacidad de generación energética del pozo. También ha habido algunos caminos cortados por la caída de árboles que han bloqueado algunos caminos rurales.

La Unió indica que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.