Más de 75 alumnos se formarán este año en empresa familiar en las cátedras de la UA y la UMH

Las cátedras de Empresa Familiar de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) inauguraron esta semana una nueva edición de sus cursos de Gestión de la Empresa Familiar, en un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Educación de la UA, que reunió a representantes institucionales, académicos, empresarios y alumnado.

El acto de apertura contó con la participación del vicerrector planificación económica y estratégica de la UA, Ángel Sánchez; el secretario del consejo Social de la UMH, José María Gómez Gras; la vicepresidenta de Aefa, Ángeles Serna; el director de la Cátedra de la UA, Vicente Sabater; y la directora de la Cátedra de la UMH, Francis Carbonell.

"Nuestra misión es que tengáis claro vuestro futuro dentro de las empresas, entendiendo bien qué es la empresa familiar y cómo impacta en el territorio. Queremos ofrecer una visión global de lo que significa gestionar una empresa familiar. Contamos con profesores que son profesionales en activo, lo que aporta un gran valor añadido, y mantenemos un contacto directo con empresarios que comparten su experiencia real. Más que un curso, es una experiencia, por eso os animamos a exprimir al máximo cada clase y cada visita a empresa", declaró Francis Carbonell, directora de la cátedra de la UMH.

El director de la cátedra de la UA, Vicente Sabater, expuso que "en este curso no venimos solo a aprender sobre la empresa familiar, venimos a vivir la empresa familiar. Queremos que cuando terminéis tengáis una mirada más amplia sobre el mundo de la empresa, emprender y dejar un legado. Espero que seáis conscientes de que estáis en un lugar privilegiado que no sería posible sin las empresas colaboradoras y las universidades".

Procedencia

En esta edición, el curso cuenta con 41 alumnos en la Universidad de Alicante y 35 en la Universidad Miguel Hernández. En la UA predominan estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, Economía y Derecho, con presencia también de alumnado de Sociología y Publicidad. En la UMH, la mayoría procede de ADE, del Máster MBA y del doble grado DADE, además de profesionales vinculados a la empresa familiar y estudiantes de Ingeniería y Estadística.

El programa combina sesiones académicas en el aula, impartidas por profesorado universitario, consultores especializados y empresarios familiares de reconocido prestigio, con talleres, estudios de caso, mesas redondas y debates. A ello se suman visitas a empresas familiares de la provincia, donde los participantes pueden conocer de primera mano la realidad de la gestión, el proceso de toma de decisiones y los retos del relevo generacional, en un formato basado en el aprendizaje experiencial.

Otro momento del acto. / INFORMACIÓN

La vicepresidenta de Aefa, Ángeles Serna, recalcó que "el germen de estas cátedras es tender puentes estables entre el mundo académico y el empresarial. Nuestro propósito es fomentar el trasvase de conocimiento: desde las aulas al interior de las compañías y, a su vez, traer las vivencias y lecciones del empresariado familiar a la universidad. Desde Aefa siempre hemos sido conscientes del papel decisivo que desempeña la formación en el avance social, y por eso mantenemos un apoyo permanente a iniciativas como esta, que fortalecen la conexión entre universidad y empresa familiar en nuestra provincia".

Formato único

"Estamos ante un producto formativo único, con unas actividades perfectamente diseñadas. Es una oportunidad que debéis aprovechar al máximo, porque vais a visitar grandes empresas y conocer de primera mano cómo gestionan su realidad", comentó José María Gómez Gras, quien también recalcó que "es especialmente significativo no solo el número de matriculados, sino también la presencia de profesionales vinculados a la empresa familiar, y que 22 de los inscritos no procedan directamente de este ámbito, lo que demuestra el interés y la proyección que tiene este programa más allá del entorno estrictamente familiar".

Por último, el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica de la UA, Ángel Sánchez, destacó que "las que las universidades públicas tenemos la obligación de prestar atención a la empresa familiar. Su protagonismo en la creación de riqueza es innegable; lo que es bueno para nuestras empresas es bueno para nuestra sociedad, y, por tanto, forma parte de nuestro deber institucional. Una forma idónea de hacerlo es precisamente de la mano de quienes son protagonistas de la propia empresa familiar, a través de un proyecto de largo recorrido como estas cátedras, que consolidan la colaboración entre universidad y tejido empresarial".