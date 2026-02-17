Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cámara de Alicante reacciona y publica el presupuesto de 2026

La entidad cameral traslada en tiempo récord a su portal de Transparencia las cuentas de este ejercicio y otros informes que exige la ley y el código interno

Sede de la Cámara de Alicante.

Sede de la Cámara de Alicante. / PILAR CORTES

Ana Jover

Ana Jover

En menos de seis horas, la Cámara de Comercio de Alicante le ha dado al botón de publicar y ha trasladado a su portal de Transparencia algunas informaciones que por ley, debería reflejarse en la web. Entre los documentos exigibles de acuerdo con las normas estatales, autonómica y del Código de Buenas Prácticas. Entre los documentos ha reflejado este martes y tras publicar INFORMACIÓN la desactualización de la página, está el presupuesto de 2026 aprobado en la asamblea del pasado 27 de noviembre.

También se han reflejado las cuentas y el informe de gobierno corporativo de 2024, que había recibido luz verde de los órganos de gobierno el pasado septiembre. A lo largo de la mañana, también se ha habilitado la pestaña relativa a los convenios, si bien los datos están desfasados a esta hora porque solo llegan hasta 2023 y queda por corregir la inaccesibilidad a la de subvenciones.

El portal de Transparencia de la Cámara de Alicante cuenta con diez indicadores, ocho de los cuales están relacionados con la información de corte económico que están obligados a publicitar porque se nutren de fondos públicos. Estos se materializan a través de convenios y subvenciones principalmente, que siguen desfasados a las 14horas.

(noticia en elaboración)

