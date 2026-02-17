Preocupación entre la plantilla de Tutto Piccolo después de que la empresa haya cedido su marca a otra empresa

Máxima incertidumbre entre la plantilla de la empresa textil alcoyana Tutto Piccolo, que se encuentra inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el pasado mes de octubre. En principio, los trabajadores debían volver a su puesto de trabajo a partir del próximo 11 de abril, cuando finaliza el plazo inicialmente solicitado por la compañía, pero las últimas noticias que se han conocido plantean muchas dudas sobre este regreso.

Ante la situación por la que atraviesa, la compañía ha llegado a un acuerdo con la catalana Talaman para cederle la marca durante la próxima campaña. Los propios trabajadores tuvieron conocimiento de la decisión a través de un medio especializado y pidieron explicaciones a la dirección, sin conseguir que les aclararan su futuro, según confirman fuentes del sindicato CC OO.

"Si ceden la campaña, ¿qué van a hacer los trabajadores cuando vuelvan a sus puestos? No tiene ningún sentido", reconocen desde el sindicato, que no ven nada clara la situación.

Historia

Fundada en 1982 por el matrimonio formado por Mercedes Moltó y Desiderio Mataix, Tutto Piccolo llegó a ser una de las marcas más reconocidas en el segmento de la moda infantil, con presencia en grandes almacenes, como El Corte Inglés, además contar con varias tiendas propias.

Sus modelos llamaron la atención de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que se asoció con ellos para sus colecciones destinadas a niños y bebés, lo que aumentó aún más la relevancia de la marca.

Sin embargo, el acuerdo con la diseñadora acabó hace ya varios años y en los últimos tiempos la compañía había visto caer sus pedidos. Fue en este contexto en el que la firma solicitó a la Autoridad Laboral un ERTE por causas económicas, que ha afectado al 80 % de sus 44 trabajadores.

La sede de la firma en Alcoy. / WEB TUTTO PICCOLO

Una plantilla que se encarga del diseño y la comercialización de las prendas, ya que la firma tiene completamente externalizada su producción desde hace bastante tiempo, según apuntan desde CC OO.

Este diario ha intentado contactar con la dirección de la compañía, pero desde las oficinas no han querido traspasar la llamada a la gerencia de la misma para conocer su versión.

Facturación

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tutto Piccolo SAU -cerradas a 31 de marzo de 2024-, la firma cerró el ejercicio con una facturación de 7,4 millones de euros, un 11 % menos, con un resultado neto de 40.900 euros.

Del total de ventas, hasta 3,4 millones se contabilizaron en el mercado nacional, otro 1,2 millones de euros procedieron del resto de mercados europeos, mientras que 2,7 millones procedieron de la exportación a terceros países.

En la actualidad la compañía ya está comandada por los hijos de los fundadores, con Borja Mataix Moltó, como presidente; Rafael Andrés Mataix Moltó, como vicepresidente; y María Mercedes Mataix Moltó y Francisco Borja Mataix Moltó como consejeros de la firma.

En el año 2023 la compañía fue beneficiarIa de una subvención del ICEX para mitigar las consecuencias adversas del Brexit sobre las ventas de la compañía. También ha recibido apoyo del Ivace para definir su estrategia exportadora, así como otras ayudas de la Generalitat para impulsar la digitalización de su gestión, según consta en la propia web de la compañía.