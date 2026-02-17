Primera misión espacial privada 100 % española: la catalana Sateliot contrata a la ilicitana PLD Space para lanzar sus satélites

Alianza en la industria espacial española. El operador de telecomunicaciones Sateliot y el fabricante de cohetes PLD Space acaban de firmar un contrato para el lanzamiento de dos de los nuevos satélites 5G D2D (es decir, que pueden dar servicio directo a teléfonos y otros dispositivos) de la compañía catalana. Una operación que se prevé para el año 2027.

Se trata en concreto de dos dispositivos de la serie Tritó que ha desarrollado Sateliot, con 160 kilos de peso cada uno y que se ubicarán en órbia LEO, lo que significa que estará a baja altura, donde se ubican los nuevos satélites destinados a ofrecer internet directo.

El acuerdo supone el primer contrato de un vuelo dedicado -lo que significa que lleva carga de un solo cliente- de la compañía ilicitana, en lo que supone un nuevo paso en la carrera de la firma, que en estos momentos ultima el primer lanzamiento de su Miura 5, la nave con la que empezará a operar comercialmente.

Los responsables de PLD Space y Sateliot. / INFORMACIÓN

Pero, sobre todo, el acuerdo representa la primera misión espacial privada 100% española y evidencia la fortaleza de las capacidades nacionales al cubrir toda la cadena de valor de la industria: fabricación, lanzamiento, operaciones y explotación.

Ventaja competitiva

Según destacan ambas compañías en un comunicado, la elección de PLD Space por parte de Sateliot se basa en la capacidad de Miura 5 para ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente, lo que garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para el despliegue de su infraestructura espacial. Gracias a esta propuesta de valor, Sateliot toma la delantera frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores.

Miura 5 es el lanzador orbital reutilizable de dos etapas para pequeños satélites, diseñado, fabricado y operado por PLD Space. Su misión es ofrecer servicios de lanzamiento fiables y personalizados, garantizando la soberanía tecnológica europea en transporte espacial.

La nueva generación de satélites Tritó de Sateliot supone un salto cualitativo en capacidad y rendimiento en defensa y seguridad gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil. No solo podrán ofrecer conectividad dual a dispositivos IoT, sino que dotará a Europa de conectividad D2D para conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G. Estas capacidades permitirán desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa maximizando la resiliencia de las redes.

Industria nacional

"Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo. Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector", señala Raúl Verdú, cofundador y Chief Business Development Officer de PLD Space. "Para PLD Space, la prioridad es que los satélites de Sateliot estén en la órbita requerida en el tiempo requerido", añade Verdú.

"Con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot, autonomía y soberanía nacional y europea. Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan", afirma Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot.

Así rugen los motores del nuevo cohete de PLD Space / INFORMACIÓN

Fundada en 2017 por Jaume Sanpera y Marco Guadalupi, Sateliot es una compañía europea de telecomunicaciones satelitales con sede en Barcelona. Cuenta con un equipo de más de un centenar de profesionales de distintas nacionalidades y opera el primer centro europeo de satélites 5G, donde desarrolla la nueva generación de satélites Tritó, capaces de conectar dispositivos 5G para dar servicios en movilidad de datos, voz y vídeo.

La compañía ha desplegado la primera constelación de satélites LEO basada en el estándar 5G, que permite a dispositivos NB-IoT comerciales no modificados conectarse desde el espacio. Su tecnología integra de forma fluida las telecomunicaciones terrestres y satelitales para ofrecer conectividad IoT asequible en zonas remotas y en escenarios donde las redes convencionales no llegan, alineada con su misión de democratizar el acceso a un IoT global.

Trayectoria

Por su parte, PLD Space es una empresa internacional de servicios espaciales con ingeniería y fabricación propias. Se dedica a transportar satélites y personas al espacio, integrando verticalmente la ingeniería, las pruebas, la fabricación y las operaciones de sus cohetes reutilizables y sostenibles.

Con sede en Elche (España) y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, PLD Space se ha consolidado como un referente en el sector de los lanzadores espaciales a nivel mundial. Su familia de lanzadores Miura y su cápsula tripulada Lince posicionan a la empresa como líder de la soberanía tecnológica europea en transporte espacial, cubriendo todo el abanico de misiones espaciales.

Con un equipo de más de 400 empleados y más de 12.500 metros dedicados a la fabricación avanzada, PLD Space gestiona instalaciones en Teruel (España), Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas útiles al espacio.