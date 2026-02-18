Así ha diseñado Aena el futuro del aeropuerto de Alicante-Elche hasta el 2031

En cinco años, el aeropuerto Alicante- Elche llegará a los 22,3 millones de pasajeros. Estas son las previsiones con las que trabaja Aena, tal y como refleja el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) 2027-2031. Con este apunte, la compañía apunta a un crecimiento de 2,3 millones de usuarios, es decir, un 11,7 % para los próximos cinco años. La terminal alicantina cerró 2025 con un registro de 19.9 millones de viajeros, el quinto de España por volumen y vive cifras históricas.

Este escenario es la principal novedad de una presentación que ha realizado Aena a su Consejo de Administración sobre la propuesta definitiva que ahora trasladará a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El proceso se dilatará a lo largo del año, pero la importancia es básica para las infraestructuras aeroportuarias, en especial de la Comunidad Valenciana. Los datos macro e iniciales ya los presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisamente en Elche el pasado septiembre. En la medida que el Gobierno es socio mayoritaria de Aena (51 %), el jefe del Ejecutivo puso 13.000 millones sobre la mesa y se indicaron 1.154 para la ampliación del aeródromo situado en la pedanía ilicitana de El Altet.

El Miguel Hernández es uno de los 12 aeródromos españoles que recibirán una inyección millonaria para ampliar su terminal. En la relación del documento, aparece junto a Valencia, si bien durante la presentación de Aena no se ha pormenorizada los mismos. El concepto es "garantizar la capacidad, calidad y cumplimiento normativo de la red, se deben anticipar inversiones que, dada su envergadura y complejidad en su tramitación".

Evolución del tráfico de pasajeros del aeropuerto Alicante- Elche. / Fuente: Aena

La relación es la siguiente:

Adolfo Suárez Madrid-Barajas: ampliación T4/T4S y nuevo procesador T123.

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat: actuaciones de adecuación y mejora en la T2, reconfiguración de la T1 y ampliación de pista y nuevo T1S.

Málaga-Costa del Sol: ampliación área terminal.

Alicante-Elche Miguel Hernández: ampliación terminal.

Tenerife Sur: remodelación integral área terminal.

Valencia: desarrollo área terminal.

Ibiza: adaptación del edificio terminal a nuevas normativas.

César Manrique-Lanzarote: adecuación área terminal y ampliación de plataforma.

Bilbao: ampliación terminal.

Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: desarrollo área terminal.

Menorca: adaptación área terminal a nuevas normativas.

Melilla: renovación del Área terminal.

No obstante, el debate se ha centrado en el aumento de tarifas previsto que vuelve a marcar las distancias entre el gestor y las compañías aéreas

En qué fase están los proyectos

La ampliación del aeropuerto Alicante- Elche tiene un camino hecho y, en los dos últimos años, las obras de mejora han tocado ámbitos tan sensibles como el aparcamiento de corta estancia, los asfaltados de las pistas de rodaje y la recuperación de la sala VIP que sufrió un incendio, entre otros. Pero, sin duda, el proyecto central es el propio de la amplación. Aena lleva más de un año en la dinámica de redacción del documento y del servicio de asistencia técnica.

