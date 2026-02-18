Aena propone subir las tarifas un 3,8% anual y las aerolíneas defienden bajarlas un 4,9%

Después de meses de especulación, tras el anuncio de unas históricas inversiones de 13.000 millones de euros en el periodo 2027-2031, de las cuales casi 10.000 millones corresponden a la actividad aeronáutica, Aena ha propuesto una subida anual media de las tarifas aeroportuarias del 3,8%, lo que se traduce en 43 céntimos más al año por pasajero, aunque definitivo en cada aeropuerto depende de su tamaño. Y las aerolíneas piden una bajada anual del 4,9%.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó este martes su propuesta de de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que es el documento es en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.

Aena se financia a través de las tarifas aeroportuarias, que es lo que cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de 'handling' y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión, a lo que suma los ingresos de las actividades comerciales, así como de los ingresos de las actividades comerciales de sus terminales.

Tras la salida a Bolsa de Aena, en 2015, el Gobierno estableció un esquema transitorio de diez años en los que no se podían hacer inversiones superiores a los 450 millones de euros al año ni subir las tarifas para evitar sobreinversiones. Pero ese periodo finalizó el año pasado. Aena anunció un incremento de las tarifas del 6,5% para este 2026, hasta una media de 11,03 euros, y ahora establece una senda de crecimiento del 3,8% de media anual para los cinco años siguientes.

Las aerolíneas consideran que la propuesta de Aena es el resultado de una "subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos", que son los dos valores que sirven para calcular las tarifas. Por un lado, la industria sitúa la previsión al alza de los viajeros en el 3,6% anual para el quinquenio, alcanzado los 401 millones de pasajeros en 2031, frente al 1,3% estimado por el gestor, que establece una previsión quinquenal de 1.690 millones, lo que da una media de 338 millones al año. En 2025, los aeropuertos de la red de Aena registraron 320 millones de pasajeros.

Por otro lado, la rentabilidad de la inversión (lo que se conoce como WACC) estimada por las aerolíneas estaría en un 6,35%, frente al 9% que propone Aena. Otro sector regulado, como la distribución de electricidad, tendrá una rentabilidad sobre su inversión en el mismo periodo del 6,58%.

El gestor semipúblico (el 51% de su capital está en manos del Estado) defiende que "las fuertes inversiones que se realizaron hace dos décadas son las que han permitido a los aeropuertos atender la alta demanda de los últimos años y, simultáneamente, mantener un volumen de inversión moderado y, además, reducir las tarifas aeroportuarias". Pero la nueva etapa inversora para "incrementar el tamaño" de las instalaciones aeroportuarias requiere una subida de las tarifas.

"Aena garantizará, como siempre, que la red de aeropuertos en España sea segura, reciba el mantenimiento necesario, disponga de capacidad para albergar la demanda de tráfico futura y proporcione los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas", añade la compañía en un comunicado.