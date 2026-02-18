La Cámara de Alicante dispara hasta el 88 % su dependencia de fondos públicos

El presupuesto de 2026 de la Cámara de Comercio de Alicante eleva hasta el 88 % sus ingresos por subvenciones. De los 10 millones a los que se elevan las cuentas de la entidad, un total de 8,8 millones proceden de la entrada de fondos públicos. El dato significa elevar a la mayor cuota de los últimos años la dependencia de las administraciones públicas y dejar en un exiguo 22 % los ingresos generados por sus propios medios.

El porcentaje, además, supone subir en 11 puntos porcentuales la inyección de dinero procedente, principalmente de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. El escenario económico abre un agravio comparativo con las otras grandes entidades (Valencia y Castellón), pues Orihuela y Alcoy tienen un ámbito exclusivamente local y, por lo tanto, no es comparable.

En 2025, los portales de Transparencia de las cámaras reflejan que los ingresos de la valenciana por subvenciones suponían el 37 % del total. Es decir, 10 millones sobre los 16,2 millones del total. En el caso, castellonense la independencia financiera son similares, pues las ayudas son del 40 % (2,8 millones de los 4,8 millones). La relación económica es clara. Mientras la Cámara de Valencia y la de Castellón gestionan mayoritariamente fondos privados y mejoran su ratio de independencia económica, la de Alicante va en dirección contraria y el cordón umbilical público es más grueso. En 2025, ocho de cada diez euros gestionados vienen del epígrafe subvenciones y este año, esa cifra se eleva a 9 de cada 10 euros.

Evolución presupuestaria y de ingresos públicos de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana. / Fuente: Portales de Transparencia CC

Evolución presupuestaria

El crecimiento de las cuentas camerales es una constante. Si excluimos los dos casos locales, que también han aumentado totales, se observa que solo en el caso de Alicante el incremento presupuestario ha supuesto una subida desproporcionada de dependencia de las subvenciones frente a la regularidad manifestada por Valencia y Castellón.

Desde que Baño está al frente de la gestión, cada ejercicio las cuentas iniciales, han aumentado un millón aproximadamente pasando de 7 millones en 2023 a los actuales 10 millones. Los ingresos por subvenciones han pasado del 72 % en 2023; 74 %, en 2024; 77 % en 2025 y 88 % esta anualidad, tal y como desde este martes recoge el portal de Transparencia.

En Valencia, la evolución de la cifra de negocio ha sido de 12 millones a 15,6 millones el pasado año y las subvenciones se han movido en la horquilla del 37 a 40 %. En cuanto a Castellón, la cifra ha pasado de 3,8 millones a 4,8 millones y la dependencia pública ha estado entre el 40 y 56 % a la espera del análisis de 2026.

Acceso a la sede de la Cámara de Alicante. / PILAR CORTES

Intereses bancarios

El motivo se dio en la propia asamblea del pasado 26 de noviembre por parte del tesorero, quien reconoció «una caída de ingresos privados de unos 800.000 euros» (61 %) respecto a 2025 por la «pérdida de ingresos del arrendamiento del Palas y del Club Business Cámara». Sus gestores consideran que «esta disminución se ve sobradamente compensada con los ingresos por ejecución de más programas financiados con fondos públicos y de la UE».

Desde la Cámara consideran que el crecimiento presupuestario de los últimos cuatro años (10 %) es un logro derivado de la mejora en la ejecución de los programas financiados con fondos públicos. También destacaron el aumento de 200.000 euros en gasto de personal por seis contratos y la subida del IPC, según recoge el acta de la sesión.

Sin embargo, no se menciona nada del incremento del 5,63 % de los intereses financieros que pasan de 142.000 euros a 150.000 euros este 2026, derivados de los préstamos hipotecarios que se pidieron para hacer frente al pago de las obras - actualmente paralizadas - de la nueva sede en el puerto de Alicante.