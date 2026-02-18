La concesionaria del Hospital de Elche compra el grupo sanitario HCB de Benidorm

El grupo Ribera refuerza su posicionamiento en la provincia de Alicante, donde su presencia se había visto reducida tras la reversión de las concesiones del Hospital de Torrevieja y de Dénia. La compañía controlada por el grupo francés Vivalto Santé acaba de firmar la compra del grupo benidormí HCB Hospitales, un proceso iniciado en junio del año pasado y que, eso sí, sigue pendiente de la autorización de las autoridades de competencia

La operación supone la mayor inversión realizada por Ribera en el ámbito privado hasta la fecha con un importe que superaría los cien millones de euros, según las fuentes del sector consultadas. Con la absorción de HCB, el grupo se consolida como el segundo mayor operador sanitario privado del país.

El Grupo HCB Hospitales (Hospital Clínica Benidorm) es un grupo sanitario privado con 40 años de historia y un fuerte arraigo en la Comunidad Valenciana. Con un equipo de más de 650 profesionales, cuenta con dos hospitales en Benidorm y Denia, tres centros médicos en Calp, Moraira y l'Albir y dos centros de diagnóstico por imagen en Alicante.

Su incorporación amplía de forma significativa la capacidad asistencial de Ribera en la Comunidad Valenciana, donde ya gestiona 2 hospitales, 14 centros de Atención Primaria, 4 clínicas y otros servicios como un centro de diálisis, la sede central de su división de laboratorios Ribera Lab y la sede de su tecnológica Futurs.

Proceso competitivo

Ribera ha participado en un proceso estructurado y competitivo para la venta del grupo benidormí, siendo seleccionada por la solidez de su proyecto sanitario, su experiencia en gestión hospitalaria y su visión de desarrollo a largo plazo.

El Hospital del Vinalopó, que gestiona Ribera. / INFORMACIÓN

Esta incorporación se enmarca en el plan de crecimiento del grupo y en el proyecto europeo que Ribera desarrolla junto a su accionista de referencia Vivalto Santé. En los últimos meses, la compañía ha reforzado su expansión internacional con la entrada en Polonia y el desarrollo de su estrategia de diversificación en Centroeuropa, con presencia en Eslovaquia y la República Checa.

"Esta firma es un paso decisivo en nuestro plan de crecimiento y consolida un proyecto sanitario con ambición internacional. Incorporamos un grupo con identidad propia y una sólida trayectoria asistencial, con el objetivo de seguir aportando valor a largo plazo y seguir mejorando la salud y el bienestar de la población junto al mejor equipo de profesionales", ha señalado el CEO de Ribera, Pablo Gallart.

Reenfoque

Tras la reversión de tres de los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad Valenciana, Ribera ha reenfocado su actividad hacia el segmento puramente privado y atraviesa una etapa de crecimiento y transformación organizativa.

En total, el grupo cuenta con más de 9.000 profesionales y 26 años de experiencia en la gestión de proyectos en España, Portugal, Centro Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Gestiona 16 hospitales, más de 60 policlínicas y 14 centros de Atención Primaria.

En España está presente en siete comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura) y a nivel internacional gestiona el Hospital de Cascais en Portugal, dos hospitales en Praga y una red de clínicas y centros de diagnóstico por la imagen en Eslovaquia y Polonia.

Además, el grupo participa en el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid, tiene una división propia de laboratorios (Ribera Lab), otra de consultoría sanitaria, una empresa tecnológica (Futurs), una central de compras (Ribera b2b) y una Escuela Universitaria de Enfermería y grados superiores de Formación Profesional (Cepovisa).