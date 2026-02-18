El gigante de los frutos secos Calconut crece otro 22 % y quiere llegar a los 500 millones en ventas para 2030

Calconut vuelve a batir sus propias cifras. La compañía especializada en la comercialización y procesado de frutos secos con sede en Mutxamel finalizó el pasado año con 328,7 millones de facturación, en lo que supone un nuevo salto del 22 % en sus ventas. Un crecimiento que consolida a la compañía como uno de los operadores de referencia del sector en toda Europa y que, además, le ha valido el reconocimiento del Financial Times, que ha incluido a la firma en su ranking de empresas europeas con mayor crecimiento sostenido de la década.

Una evolución que, tal y como apunta el CEO de Calconut, Héctor Serrano, refuerza la "posición de liderazgo" de la compañía "y genera un impacto directo en la economía local y en el sector".

Pero los responsables de la firma no se conforman con lo conseguido hasta el momento. De cara al ejercicio que acaba de empezar, el de 2026, se prevé un nuevo incremento de ingresos, hasta los 376 millones de euros, impulsados por las dos grandes áreas de negocio de la firma. Por un lado, la venta a la distribución (cadenas de supermercados, etc), que crece un 183% interanual y gana cada vez más peso en la compañía; y el procesado para otras compañías, que aumenta un 32% interanual.

Ampliación

Dentro de su plan de expansión, Calconut inició en octubre las obras de su nueva planta productiva, correspondiente a la Fase III de sus instalaciones la cual se prevé que esté operativa a principios de 2027. La nueva instalación contará con 8.000 metros cuadrados adicionales e integrará líneas de tostado, fritos, saborizados y envasado, permitiendo a la compañía ampliar su porfolio hacia productos orientados al desarrollo de marca blanca y retail.

La fábrica de la compañía incorpora tecnología de última generación. / INFORMACIÓN

Con esta ampliación, Calconut incrementará su capacidad productiva en 10.000 toneladas adicionales, alcanzando un potencial total de 70.000 toneladas anuales.

El proyecto contempla una inversión total de 20 millones de euros y tendrá un impacto directo en el entorno local, con la creación prevista de 100 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán a los 225 empleos actuales de la compañía.

Además del impacto económico y laboral, la nueva planta contribuirá al desarrollo industrial y tecnológico del municipio, reforzando el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como polo de actividad agroalimentaria y atracción de talento.

Hacia los 500 millones

"Nuestro objetivo es consolidar a Calconut como líder europeo en frutos secos, generando empleo y desarrollo industrial en España", añade Héctor Serrano.

Esta ampliación constituye uno de los pilares estratégicos del plan de crecimiento de la compañía, que tiene como objetivo superar los 500 millones de euros de facturación en 2030, consolidando a Calconut como una de las empresas españolas con mayor proyección internacional dentro del sector agroalimentario.