Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Degolladas XilxesLes NausVideoanálisis Toni CabotTráfico hoyTiempo AemetChinches Alicante
instagramlinkedin

El gigante de los frutos secos Calconut crece otro 22 % y quiere llegar a los 500 millones en ventas para 2030

La compañía construye una nueva ampliación de sus instalaciones en Mutxamel, con los que sumará otros 8.000 metros

Instalaciones de Calconut en Mutxamel.

Instalaciones de Calconut en Mutxamel. / INFORMACIÓN

David Navarro

David Navarro

Calconut vuelve a batir sus propias cifras. La compañía especializada en la comercialización y procesado de frutos secos con sede en Mutxamel finalizó el pasado año con 328,7 millones de facturación, en lo que supone un nuevo salto del 22 % en sus ventas. Un crecimiento que consolida a la compañía como uno de los operadores de referencia del sector en toda Europa y que, además, le ha valido el reconocimiento del Financial Times, que ha incluido a la firma en su ranking de empresas europeas con mayor crecimiento sostenido de la década.

Una evolución que, tal y como apunta el CEO de Calconut, Héctor Serrano, refuerza la "posición de liderazgo" de la compañía "y genera un impacto directo en la economía local y en el sector".

Pero los responsables de la firma no se conforman con lo conseguido hasta el momento. De cara al ejercicio que acaba de empezar, el de 2026, se prevé un nuevo incremento de ingresos, hasta los 376 millones de euros, impulsados por las dos grandes áreas de negocio de la firma. Por un lado, la venta a la distribución (cadenas de supermercados, etc), que crece un 183% interanual y gana cada vez más peso en la compañía; y el procesado para otras compañías, que aumenta un 32% interanual.

Ampliación

Dentro de su plan de expansión, Calconut inició en octubre las obras de su nueva planta productiva, correspondiente a la Fase III de sus instalaciones la cual se prevé que esté operativa a principios de 2027. La nueva instalación contará con 8.000 metros cuadrados adicionales e integrará líneas de tostado, fritos, saborizados y envasado, permitiendo a la compañía ampliar su porfolio hacia productos orientados al desarrollo de marca blanca y retail.

La fábrica de la compañía incorpora tecnología de última generación.

La fábrica de la compañía incorpora tecnología de última generación. / INFORMACIÓN

Con esta ampliación, Calconut incrementará su capacidad productiva en 10.000 toneladas adicionales, alcanzando un potencial total de 70.000 toneladas anuales.

El proyecto contempla una inversión total de 20 millones de euros y tendrá un impacto directo en el entorno local, con la creación prevista de 100 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán a los 225 empleos actuales de la compañía.

Además del impacto económico y laboral, la nueva planta contribuirá al desarrollo industrial y tecnológico del municipio, reforzando el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como polo de actividad agroalimentaria y atracción de talento.

Hacia los 500 millones

"Nuestro objetivo es consolidar a Calconut como líder europeo en frutos secos, generando empleo y desarrollo industrial en España", añade Héctor Serrano.

Noticias relacionadas y más

Esta ampliación constituye uno de los pilares estratégicos del plan de crecimiento de la compañía, que tiene como objetivo superar los 500 millones de euros de facturación en 2030, consolidando a Calconut como una de las empresas españolas con mayor proyección internacional dentro del sector agroalimentario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
  3. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  4. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
  5. Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
  6. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  7. Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
  8. Milagro junto al Liceo Francés en El Campello

Salma y el feminismo de Vox

Salma y el feminismo de Vox

Presentación de el "Capuchino" de 2026 de la Semana Santa de Alicante

El Aula de Teatro de la UA hace triplete en los Premios de la Federación Española de Teatro Universitario

El Aula de Teatro de la UA hace triplete en los Premios de la Federación Española de Teatro Universitario

Aena dice que los aeropuertos recibirán inversión en seguridad, mantenimiento y sostenibilidad

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello: "No dejaremos de difundir el legado de Rafael Altamira"

Mas Magro, el crevillentino que fue candidato al Nobel y fotografió el virus de la leucemia

Mas Magro, el crevillentino que fue candidato al Nobel y fotografió el virus de la leucemia

La concesionaria del Hospital de Elche compra el grupo sanitario HCB de Benidorm

La concesionaria del Hospital de Elche compra el grupo sanitario HCB de Benidorm
Tracking Pixel Contents