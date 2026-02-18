Las obras del Corredor vuelven a alterar la circulación de los trenes entre Alicante y Barcelona

Las obras del Corredor del Mediterráneo vuelven a subir a los pasajeros del tren al autobús. En concreto, este fin de semana Renfe ha habilitado un servicio especial de autobús para los usuarios que tengan previsto desplazarse a Barcelona o vengan desde Cataluña. El motivo son las actuaciones de acondicionamiento en la provincia de Castellón.

Así, desde Renfe se ha concretado que los trayectos afectados son cuatro Euromed del sábado 21 de febrero. Se trata de las salidas de las 8:04 horas y de las 15:30 horas desde la estación a alicantina y de los trenes que salen desde Figueres a las 9:09 horas y llegada prevista a las 16.30 horas y el de salida a las 18:15 horas desde Sants (Barcelona) y llegada a las 0:31 horas. Para todos ellos, el operador ha previsto que realicen su viaje desde Alicante hasta Vinarós en autobús, con parada en València.

Para el recorrido inverso, los pasajeros harán por ferrocarril el trayecto desde las localidades catalanas hasta Vinarós y allí cogerán el autobús hasta el municipio alicantino con la misma parada en la ciudad valenciana.

Solo se suprime el tren de primera hora del domingo 22 de febrero con salida a las 6:55 horas desde Alicante. El resto de conexiones de cercanías hacia Murcia o de media distancia con València no se ven afectados, es decir, el Intercity que circula por la mañana y por la tarde y que para en Elda, Villena y Valencia mantiene su frecuencia. También lo hacen trenes como los de Avlo de las 11.36 horas, pues se trata de enlaces que llegan a la capital del Túria vía Cuenca y que, por lo tanto, viajan en dirección Albacete.

Se trata del segundo paro estratégico que realiza la compañía para atender las obras del Corredor Mediterráneo este año. El primero se produjo el pasado 31 de enero. Entonces el corte se produjo de 12 de la mañana del sábado al 12 del mediodía del domingo. Los horarios provocaron una mayor afectación, aunque el grueso de las alternativas afectó a las Cercanías en la provincia de Valencia.